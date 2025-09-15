I giallorossi non perdevano all’Olimpico da 18 gare ufficiali. Simeone fa una magia e il Toro incorna la Roma

Roma

0

Torino

1

ROMA (3-4-2-1): Svilar 6.5; Hermoso 6 (34’ st Celik sv), Mancini 5, Ndicka 6; Wesley 5.5, Kone 5, Cristante 5 (20’ st Pisilli 6), Angelino 5 (34’ st El Shaarawy sv); Soule’ 6, El Aynaoui 5.5 (1’ st Ferguson 6); Dybala 5.5 (1’ st Baldanzi 6). Allenatore: Gasperini 5.

TORINO (3-4-3): Israel 6.5; Ismajli 6.5, Maripan 7, Coco 6.5; Lazaro 6.5, Asllani 6.5 (35’ st Tameze sv), Casadei 6 (19’ st Ilic 6), Biraghi; Ngonge 6.5 (19’ st Aboukhlal 7), Simeone 7.5 (19’ st Adams 6), Vlasic 6 (38’ st Anjorin sv). Allenatore: Baroni 7.5.

Arbitro: Ayroldi di Molfetta 6.

Rete: 14’ st Simeone.

Note: Ammoniti: Asllani, Ismajli, Wesley, Angelino, Aboukhlal

Un passo indietro della Roma e Uno, gigantesco, in avanti del Torino che batte i giallorossi 1-0 all’Olimpico grazie ad una magia di Giovanni Simeone (nella foto) e conquista la sua prima vittoria stagionale, dopo aver collezionato appena un punto in due gare. Primo ko per Gasperini nella sua nuova avventura nella capitale, dove Soulè e compagni non perdevano da diciotto gare ufficiali. In uno stadio sold out, il tecnico di Grugliasco spiazza tutti con Ferguson e Dovbyk che restano in panchina. Dal 1’ c’è spazio per Dybala ed El Aynaoui, entrambi alla prima da titolare in stagione,ma la mossa non paga.