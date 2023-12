I Gunners consolidano il primo posto in Premier league e sperano in un passo falso del City. Saka e Odegaard: Wolves domati. Fuga Arsenal

Solo davanti a tutti. Continua la fuga dell’Arsenal che ieri, nella quattordicesima giornata della Premier League ha battuto 2-1 in casa il Wolverhampton, consolidando il primato in classifica. Gli uomini di Arteta sperano ora in un passo falso degli inseguitori, il City di Haaland, impegnato oggi alle 17,30 con il Tottenham. Per i Gunners, che fra Premier e Champions arrivano da una striscia di cinque vittorie consecutive, in gol Saka e Odegaard (nella foto). Intile il guizzo ospite con Cunha.

Vittoria interna anche per il Brentford che piega 3-1 il Luton grazie a Maupay, Mee e Baptiste. Di Brown il sigillo della formazione di Edwards.

Infine, nettissima vittoria per 5-0 del Burnley contro lo Sheffield, rimasto in dieci per tutto il secondo tempo per il doppio giallo a McBurnie. A segno le reti di Rodriguez, Bruun Larsen, Amdouni, l’azzurro Koleosho e Brownhill.

Le partite di oggi: Bournemouth - Aston Villa ore 15; Chelsea - Brighton; Liverpool - Fulham; West Ham - Crystal Palace; Manchester City - Tottenham ore 17.30.