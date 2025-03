I mondiali come il SuperBowl: uno show nell’intervallo

Manca poco più di un anno all’inizio dei prossimi mondiali di calcio, ma Gianni Infantino promette già i fuochi d’artificio. Il numero uno della Fifa ha infatti annunciato come verrà organizzato un grande spettacolo pirotecnico (e non solo) durante l’intervallo della finale dei campionati mondiali prevista sul terreno di gioco del MetLife Stadium, nel New Jersey, atto finale della prossima edizione prevista in Canada, Messico e USA nell’estate 2026. Una decisione che in un certo senso segue la scia della finalissima di quello che avviene in occasione di un altro evento sportivo molto importante e molto sentito sia a livello americano sia su scala mondiale, ovvero la finalissima di SuperBowl. Di conseguenza, nella patria del football americano, non poteva assolutamente mancare un ‘big show’ anche per il più grande evento di football mondiale: "Sarà un momento storico per la Coppa del Mondo e uno spettacolo che si addice al più grande evento sportivo del mondo - ha scritto Infantino sui propri account social ufficiali, annunciando anche come la stessa Fifa sarà protagonista nella più importante piazza di New York, Times Square, durante tutto il weekend conclusivo del mondiale, sia per quanto riguarda la finale del terzo posto sia per la finalissima -. Saranno due partite incredibili, con alcuni dei migliori giocatori del mondo, e quale modo migliore per celebrarli se non nella storica Times Square di New York City". A questo punto resta soltanto da capire quali saranno i cantanti o comunque i celebri ospiti che si esibiranno in questo grande show americano, la cui scelta è stata affidata al cantante del celebre guppo dei Coldplay, Chris Martin, insieme al manager della band Phil Harvey, che avranno proprio il compito di stilare la lista degli artisti per la speciale esibizione. Sono aperte le scommesse per capire chi parteciperà, con la speranza che in finale possa arrivarci anche l’Italia...