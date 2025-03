I precedenti di Vis-Entella. Il bilancio è in perfetta parità: tre vittorie a testa e cinque pari

Sono sempre nel segno dell’equilibrio le sfide tra Vis e Entella: fedelmente, il consuntivo recita 3 vittorie a testa (quelle vissine tutte casalinghe) e 5 pareggi. Ultimo l’1-1 dell’andata quando i Diavoli Neri, puntando ad agganciare il Pescara in vetta, dovettero alla fine far buon viso al pareggio, dopo aver rischiato di perderla. Già perché la Vis se la giocò ad armi pari ed ebbe pure a recriminare: sul pari dei locali (guardalinee con la bandiera alzata ignorato dall’arbitro) e sui gol annullati a Bove e Paganini. L’ultima casalinga della Vis, nel settembre della stagione precedente, era stata invece una vittoria (2-0 con i gol di da Pozzo e Iervolino) ma si era giocata sul neutro di Recanati causa lavori in via di ultimazione al Benelli.

Quarta contro prima. Mai la Vis nella sua storia ha giocato a così alto livello a questo punto del campionato, semplicemente perché non è mai andata oltre l’ottavo posto. In questa stagione ha già battuto una capolista, grazie all’1-0 dell’andata sul Pescara. Oggi, inevitabilmente, avrà tutti gli occhi addosso ed il tifo di diverse squadre che guardano a questa partita con attenzione per un verso o per l’altro: chi sperando che la Vis faccia uno scherzo all’Entella e la riporti a tiro, chi invece spera che la capolista tolga punti a Pesaro per scavalcarla o avvicinarla.