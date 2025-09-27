I precedenti. Il lupo ama "ballare» spesso al Benelli sulla pelle della Vis

Dopo la bestia nera Forlì, che al Morgagni ha storicamente sempre imperversato con la Vis, ecco il Gubbio. Avversario da prendere con le molle. Che al Benelli ha sempre avuto vita dura, tranne nelle ultime stagioni. Se fino al 2018 i Lupi rossoblù avevano violato Pesaro una sola volta in 16 trasferte, da allora, ovvero dal ritorno in C della Vis, hanno festeggiato tre volte: le ultime due in modo perfino irridente: 0-4 nel 2022-23, 1-3 l’anno dopo. La costante: i gol di Marco Spina, a segno 4 volte contro i biancorossi.

Il Gubbio, nonostante una certa inferiorità tecnica, l’ha sfangata anche la scorsa stagione (grazie all’ 1-1 firmato Corsinelli e Nicastro), dopo aver subìto l’1-3 casalingo all’andata (Bove, Rosaia, autorete Venturi, Nicastro) in una gara segnata dalle due espulsioni a carico degli umbri.

Ultima vittoria vissina al Benelli l’1-0 del 2021 firmato Gucci. In totale le due squadre si sono affrontate 43 volte in campionato (29 in C, 14 in D), cifra dispari per via della stagione monca causa Covid: 16 vittorie a 14 per la Vis, 13 pareggi. Al Benelli 13 vittorie a 4, 5 pari, compreso l’ultimo. In più c’è lo spareggio nelle finali promozione di Senigallia (1986), vinto dalla Vis 1-0. Al di là della tradizione, avversario ostico, galvanizzato dall’ottima partenza in campionato (11 punti in 6 gare), sebbene reduce dalla prima sconfitta. Rispetto a un anno fa, siamo quasi a parti invertite. Oggi per la Vis c’è l’occasione per rimettersi in carreggiata, non solo sul piano della classifica e del morale, ma anche per quanto riguarda i precedenti.