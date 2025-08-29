I precedenti. Romagnoli avanti. Ma le vittorie pesanti sono tutte di Pesaro

Il derby di oggi? Sbilanciato, sulla carta. Da una parte una società virtuosa, dall’altra una finita in mani probabilmente sbagliate. Da una parte una squadra che promette di ripetere l’ultima grande stagione, dall’altra un organico striminzito, per quanto ancora discretamente dotato. Occhio però, perché il campo non si cura del pronostico. Una situazione che ha qualche analogia con il 2004-05, a parti invertite. La Vis destinata poi al fallimento diede filo da torcere al Rimini destinato a vincere il campionato: pari al Neri (1-1) e sconfitta di misura al ritorno (1-2). Queste le premesse del derby numero 67, per numeri secondo solo a quello col Fano. C’eravamo lasciati tre mesi e mezzo fa, col trionfo vissino al Neri (3-4) in un playoff memorabile, come lo sono quelli coi vicini romagnoli. E l’ultima è stata un po’ la stagione del riscatto: 4 sfide, 2 vinte (in trasferta), una persa (contro pronostico), una pareggiata. Nelle stagioni precedenti diversi rospi ingoiati, dal 5-0 dell’ottobre 2022 all’1-0 firmato Ubaldi al 93’, non senza polemiche. Il consuntivo è quasi pari: 20 vittorie a 19 per i romagnoli (27 i pareggi), ma la Vis ha ottenuto le più importanti, ovvero quelle al profumo di spareggio, da Arezzo all’ultimo playoff. Negli occhi ancora l’impresa del 14 maggio: 0-3 dopo appena 36’ con i gol di Paganini, Di Paola e Okoro; c’è voluto poi quello di Tavernaro nel finale per stroncare la resistenza dei romagnoli, prima del 3-4 definitivo. Il tutto per il delirio della curva vissina (erano in mille), che per oggi annuncia un nuovo sold out. C’è un’altra storia da scrivere. Soprattutto c’è un campionato da cavalcare. Comunque vada il derby.