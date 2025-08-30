I primi convocati del nuovo ct, torna anche Mancini. Tonali c’è, Gattuso chiama Leoni ed Esposito

Tonali c’è, insieme con i debbuttandi Leoni, Fabbian e Francesco Pio Esposito, e con il ritorno di Scamacca. Le prime convocazioni di Rino Gattuso da ct azzurro, in vista delle sfide di Bergamo contro l’Estonia (5 settembre) e di Debrecen campo neutro di Israele (8 settembre) sono all’insegna del gruppo, con qualche novità.

Intanto è importante che ci sia Sandro Tonali, dopo l’infortunio patito con il Newcastle che aveva fatto temere una sua assenza. Ovviamente c’è anche Gigio Donnarumma, ancora senza squadra dopo lo sfratto dal Psg. In difesa richiamato il romanista Mancini, spazio a Leoni passato dal Parma al Liverpool qualche settimana fa. A centrocampo la novità è il bolognese Fabbian, in attacco il ritorno di Gianluca Scamacca e la promozione di Francesco Pio Esposito.

I convocati. Portieri: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Atalanta), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Giovanni Leoni (Liverpool), Gianluca Mancini (Roma).

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Giovanni Fabbian (Bologna), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Nicolò Rovella (Lazio), Sandro Tonali (Newcastle).

Attaccanti: Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Daniel Maldini (Atalanta), Riccardo Orsolini (Bologna), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atletico Madrid), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).

Raduno in programma da domenica 31 agosto al Centro Tecnico Federale di Coverciano.