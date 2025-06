I risultati Mondiale per club 2025, il River parte bene

Milano, 18 giugno 2025 - Il River Plate parte a spron battuto, l'Inter rallenta subito. Questi i responsi delle partite disputate nella notte italiana e valevoli per il gruppo E del Mondiale per club. Gli argentini stendono 3-1 i giapponesi dell'Urawa Reds. A sbloccare il risultato, dopo il palo colpito da Driussi, è Colidio al 12'. Lo stesso Driussi firma il raddoppio al 48'. I nipponici si illudono al 58', quando il rigore di Matsuo dimezza lo scarto. Il sigillo definitivo sui tre punti per i Millionarios lo mette Meza al 73'. La compagine allenata da Gallardo è quindi sola in testa alla classifica del raggruppamento, alla luce del pareggio fra Inter e Monterrey. In vantaggio ci vanno i messicani con Sergio Ramos al 25', ma prima della fine del primo tempo (al 42') pareggia i conti Lautaro Martinez. Al "Rose Bowl" di Pasadena il match va in archivio sull'1-1.

I tabellini

River Plate - Urawa Reds 3-1

River Plate (4-3-3): Armani; Montiel, Pezzella, Martinez Quarta, Acuna (89' Casco); Fernandez (46' Galoppo), Perez (46' Meza), Castano; Mastantuono, Driussi (50' Borja), Colidio (75' Martinez). All. Gallardo.

Urawa Reds (4-2-3-1): Nishikawa; Isihara, Boza, Hoibraten, Naganuma (80' Ogiwara); Gustafson (87' Haraguchi), Yasui (81' Matsumoto); Kaneko (71' Sekine), Savio (71' Santana), Watanabe; Matsuo. All. Skorza.

Marcatori: 12' Colidio (R), 48' Driussi (R), 58' rig. Matsuo (U), 73' Meza (R).

Arbitro: Zwayer (Germania).

Note: ammoniti Perez (R), Gustafson (U), Acuna (R), Pezzella (R), Watanabe (U), Galoppo (R).

Monterrey - Inter 1-1

Monterrey (3-4-2-1): Andrada; Medina, Sergio Ramos, Guzman; Chavez (58' Aguirre), Rodriguez, Torres (58' Deossa), Arteaga; Canales (89' Rojas), Ocampos (89' Cortizo); Berterame (78' Ambriz). All. Torrent.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard (58' Luis Henrique), Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani (68' Sucic), Mkhitaryan (78' Zalewski), Carlos Augusto (68' Dimarco); Lautaro, S. Esposito (58' Thuram). All. Chivu.

Arbitro: Sampaio (Brasile).

Marcatori: 25' Ramos (M), 42' Lautaro (I).

Note: ammoniti Rodriguez (M), Asllani (I), Barella (I), Lautaro (I)

Festa per il Mamelodi Sundowns

Nell'altro incontro andato in scena nella notte italiana, quello valido per la prima giornata del girone F, i sudafricani del Mamelodi Sundowns battono i giapponesi dell’Ulsan Hyundai per 1-0 grazie alla rete al 36' di Rayners. Da segnalare l'avvio ritardato del match (oltre un'ora dopo) a causa di un forte temporale - con allerta tornado - che si è abbattuto su Orlando.

Ulsan Hyundai–Mamelodi Sundowns 0-1

Ulsan (4-4-2): Jo; Trojak, Seo (80′ Kang Sang-Woo), Kim, Ludwigson; Lee Chung-Yong (64′ Lacava), Jung (73′ Lee Jin-Hyun), Bojanic (73′ Lee Hui-Guyn), Ko; Um, Farias. All. Kim Pan-Gon.

Mamelodi (4-2-3-1): Williams; Mudau, Kekana, Cupido (85′ Mvala), Lunga; Allende Bravo, Mokoena; Ribeiro (85′ Adams), Sales (65′ Matthews), Zwane (77′ Aubaas); Rayners (77′ Mothiba). All. Cardoso.

Arbitro: Turpin (Francia)

Marcatori: 36′ Rayners (M)

Note: ammoniti Bojanic (U), Mokoena (M).

