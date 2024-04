I rossoblu. Lume da playoff. L’obiettivo passa dalle ultime tre

Il pareggio, combattuto e ricco di emozioni, ottenuto con il Padova è la certificazione più concreta della voglia del Lumezzane di raggiungere i playoff. La classifica nel girone A della serie C è molto corta e nelle rimanenti tre giornate può ancora succedere di tutto, ma i rossoblù di Franzini sono decisi a conquistare gli spareggi promozione. In questo momento i valgobbini condividono l’ottavo posto con la Pro Vercelli e precedono di due lunghezze il Trento, che occupa l’ultima posizione della griglia dei playoff. Il tutto per una situazione che si mantiene aperta ad ogni soluzione e che rende fondamentali gli ultimi 270’ per le fortune del Lumezzane, che si troverà, nell’ordine, a rendere visita ad una Pro Sesto obbligata a fare risultato, ospiterà il Mantova già promosso, e chiuderà in casa di un Albinoleffe che in quell’occasione potrebbe ancora nutrire velleità di spareggi promozione. Un apporto prezioso in questo sprint finale dei rossoblù può e deve giungere dagli attaccanti, che devono arricchire il loro bottino personale proprio nel momento decisivo del torneo.

Luca Marinoni