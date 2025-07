I tifosi aquilotti ci credono: il sogno resta la A: "Ci sono le basi per avere un grande futuro"

I tifosi aquilotti stanno seguendo con grande partecipazione il mercato condotto dallo Spezia: "Vlahovic e Artistico sono due ottimi attaccanti, il sogno resta la Serie A". Pensa positivo Loreno Cecchi: "Credo che la società stia operando non per ‘spaccare’ il prossimo campionato ma in un’ottica di costruzione, puntando su giocatori giovani e di prospettiva. La scelta migliore ritengo sia stata quella di aver continuato il progetto tecnico con mister D’Angelo e il ds Melissano. Vlahovic è un attaccante forte fisicamente, penso che possa ricalcare il percorso fatto da Pio Esposito, al pari di Artistico. Mulattieri sarebbe un gradito ritorno per le sue qualità tecniche e per l’aspetto della spezzinità, mentre su Maggiore sono un po’ scettico, non mi è piaciuto molto il modo in cui è andato via, ma una seconda possibilità gli si può dare. Farò l’abbonamento in curva, il sogno è di festeggiare con mio figlio la promozione in Serie A. Una massina serie che lo Spezia avrebbe meritato nel corso della regular season".

Promuove la continuità tecnica Davide Bellando: "La nostra fortuna è stata la permanenza di mister D’Angelo sulla panchina dello Spezia, una garanzia anche in ottica mercato. Vlahovic e Artistico sono due buoni giocatori per la categoria, giovani sui quali puntare, decisamente meglio di attaccanti di esperienza perché la B è un campionato molto dinamico che necessita di freschezza dal punto di vista atletico. In difesa e a centrocampo occorrerà sostituire i partenti, non sarà facile. Spero nelle ambizioni della nuova società, sognando in futuro un mercato stellare in Serie A come sta facendo il Como". Ottimista Matteo Croce: "Non mi fa minimamente paura il grande cambiamento di giocatori in atto perché, con un grande aziendalista alla guida com’è mister D’Angelo, possiamo dormire sonni tranquilli. Se arriveranno i giocatori che ho letto su La Nazione sono certo che lo Spezia potrà disputare un altro grande campionato da 65-70 punti. Le basi societarie e organizzative per avere una grande futuro ci sono".

Ancora provato per la finale persa al ‘Picco’ Stefano Abbate: "Il mio sogno resta ovviamente la Serie A, purtroppo ho ancora dentro la delusione di quella maledetta sera del primo giugno. Siamo arrivati stremati alla finale, anche a causa di tanti infortuni, ma forse il mister avrebbe dovuto fare un po’ più di turn-over. Lo Spezia non è riuscito a salire di categoria con due risultati su tre e con il capocannoniere della B, quando ci ricapiterà un’occasione simile? Nel prossimo campionato, arrivare nelle prime due posizioni la vedo come un’impresa titanica e i playoff, lo sappiamo bene, sono una partita a scacchi. Riguardo il mercato, non conosco la Serie C per fortuna, ma leggendo su La Nazione il curriculum di Vlahovic, autore di 22 gol in 36 partite, c’è di che essere soddisfatti, speriamo si riconfermi anche in Serie B. Mulattieri è il sogno, gli altri onestamente li conosco pochissimo a parte Maggiore che sarei contento tornasse. Sotto questo aspetto mi fido di Melissano. In uscita sarebbe un peccato andassero via Esposito e Wisniewski, spero che lo Spezia tenga duro e non li svenda assolutamente". Chiude Glauco Bologna: "Il mercato dello Spezia non mi sembra per niente male, a partire da Vlahovic, vera rivelazione del girone A della Serie C e Artistico che vanta già una buona esperienza della B: due bomber che possono coesistere. Quagliata è un giocatore molto grintoso, uno da ‘Picco’. Poi ci sono i tre spezzini, Maggiore, Candela e Mulattieri che sarebbero la ciliegina sulla torta e eleverebbero il livello qualitativo della squadra".