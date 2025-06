I tifosi di ASC Community. Attestati di stima a D’Angelo,. Pio Esposito e Salva Ferrer

I rappresentanti del gruppo di tifosi ASC Community Michele Pastorello e Matteo Bertucci hanno consegnato a mister Luca D’Angelo un trofeo per lo straordinario campionato disputato dal suo Spezia, con ben 66 punti totalizzati, record di punti in Serie B. Il tecnico abruzzese, emozionato, ha molto apprezzato il gesto. Si è trattato di un ulteriore attestato di stima e affetto verso un allenatore amatissimo. I supporter hanno anche celebrato due protagonisti della splendida stagione delle Aquile: Pio Esposito e Salva Ferrer. Il campano, già nominato aquilotto dell’anno, è stato eletto aquilotto d’oro dai tifosi ASC Community riuniti nel canale Telegram. Per preferenze Pio Esposito ha superato il fratello Salvatore e Luca Vignali. L’omaggio a Salva Ferrer ha riguardato non solo l’aspetto prettamente calcistico, ma anche quello umano. Il gruppo gli ha consegnato una targa con la foto iconica del sul rientro in campo nel match contro il Cosenza, con una scritta emblematica: "Questa è la tua gente, casa tua per sempre".

Fabio Bernardini