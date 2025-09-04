Iker Bravo e il calcio: “Mi piace solo giocarlo”

Udine, 4 settembre 2025 – Iker Bravo è sicuramente uno dei giocatori più interessanti del campionato di Serie A: un passato nella cantera del Barcellona, per poi passare al Bayer Leverkusen e al Real Madrid, prima di approdare all'Udinese, squadra dove milita dal 2024-25. Nell'arco della sua breve carriera è già riuscito a togliersi diverse soddisfazioni: per esempio, è stato il terzo giocatore più giovane a debuttare in Bundesliga dopo Youssoufa Moukoko e Zidan Sertdemir, mentre con la nazionale spagnola Under 19 ha vinto il campionato europeo nel 2024. È approdato in Italia dopo la parentesi al Real Madrid Castilla e con la maglia dell'Udinese ha collezionato 31 presenze e 2 gol nella scorsa stagione, mentre quest'anno ha messo a segno una rete nella gara di Coppa Italia contro la Carrarese, giocata lo scorso 18 agosto. Numeri che certificano come Iker Bravo, che ha compiuto 20 anni lo scorso 13 gennaio, sia uno dei talenti più cristallini del campionato di Serie A. Tuttavia, il suo rapporto con il calcio è un po' conflittuale. In un'intervista rilasciata al programma “El Chiringuito”, il giocatore dell'Udinese ha parlato di come vive il calcio, sia da giocatore che da spettatore. L'attaccante ha ammesso di non essere tifoso di nessuna squadra e di non essere un appassionato di calcio, tanto che non è interessato a guardare le partite in televisione. Ha ammesso come a lui il calcio piaccia soltanto giocarlo, mentre lo annoia restare davanti alla tv a vedere le partite delle altre squadre.

Questo, per lui, sarà un po' l'anno della verità: dopo una stagione di adattamento al campionato italiano, ora cercherà di affermarsi con la maglia dell'Udinese, per vivere una stagione da protagonista che gli possa spalancare anche le porte della nazionale maggiore. Sarà difficile, dato il livello altissimo degli attaccanti della Spagna, ma Iker Bravo ha tutte le carte in regola per essere un crack. Prima, però, dovrà imporsi con l'Udinese, squadra con la quale sarà impegnato dopo la sosta nazionali contro il Pisa, con la gara in programma domenica 14 settembre alle ore 15 all'Arena Garibaldi.