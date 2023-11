Il big-match della Premier. Haaland da record, ma non basta

In campo è finita 1-1, nel cielo è volata la protesta dell’altra squadra di Liverpool: il big match di Premier League tra Manchester City e Liverpool, le prime due della classifica, ha visto Haaland portare subito in vantaggio i padroni di casa al 27’, con un nuovo record: 50 reti nelle prime 48 partite giocate in Premieri, nessuno ci era riuscito prima. Il pareggio del Liverpool è arrivato a dieci minuti dalla fine con Alexander Arnold. Ma la partita è stata caratterizzata da un episodio curioso: mentre le squadre stavano giocando un aeroplano ha fatto alcuni giri nel cielo sopra l’impianto con lo striscione "Premier League corrotta". Firmato dai tifosi dell’Everton, che hanno scelto questa forma di protesta contro la decisione della lega inglese di punire la loro squadra con dieci punti di penalizzazione per aver violato il Fair Play Finanziario, mentre il Manchester City, accusato di 115 violazioni, non è stato ancora processato, così come il Chelsea, altro club sotto indagine. Il Brighton di Roberto De Zerbi è andato a vincere, 2-3, in casa del Nottingham Forest.