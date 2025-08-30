Il bisnonno era Benito. Un Mussolini ha debuttato in Serie A

Era solo questione di tempo, perché il ragazzo gioca molto bene e un cognome non ha mai saputo marcare un dribbling riuscito. Da ieri c’è un Mussolini in serie A. Si chiama Romano, che è anche il nome che per evitare polemiche ha fatto mettere sulla schiena della sua maglia della Cremonese, con la quale ha fatto il suo esordio nella partita contro il Sassuolo, risultando anche determinante per la vittoria dei grigiorossi grazie al rigore che si è procurato nel recupero.

Romano Floriani Mussolini, 22 anni, esterno d’attacco, si è detto ovviamente "felicissimo per l’esordio in serie A, è un sogno che si avvera". È in prestito dalla Lazio e da sempre deve fare i conti con il peso della storia e del cognome, anche per sua scelta: la mamma è Alessandra, ex senatrice, suo padre è Mauro Floriani, suo nonno Romano era un grande musicista, suo bisnonno era Benito e qui arriva l’eredità con cui l’esterno cresciuto nelle giovanili della Lazio ha sempre dovuto convivere, con conseguenze a volte imbarazzanti come il saluto romano con cui alcuni tifosi accoglievano il suo nome quando era nella Juve Stabia, all’annuncio dello speaker.

"Ma meno si parla del mio cognome e meglio è, sono qui per giocare", ha spiegato più di una volta, come quando sembrava che dovesse andare al Feralpi Salò, perché a volte il destino si diverte a scherzare. Un altro Mussolini a Salò non c’è stato, uno in Serie A adesso sì.