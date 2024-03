Il cammino della Recanatese: "Ci aspettano gare di sacrificio"

"Se la squadra proseguirà a lavorare ed allenarsi in questo modo saremo sicuramente pronti per un esame difficile come quello di domani". Con queste parole Giacomo Filippi illustra lo stato dell’arte della "sua" Recanatese, alla vigilia del match di Perugia che, al di là di ogni discorso di routine, presenta un coefficiente di difficoltà elevatissimo. Il tecnico siciliano comunque lascia trasparire un cauto ottimismo, pur perfettamente consapevole della forza dell’avversario: "affrontiamo una delle compagini più attrezzate del campionato e che alla vigilia era tra le pronosticabili per la vittoria finale. È una squadra molto fisica e che sa giocare bene al calcio: insomma possiede tutte le componenti per fare bene. Sappiamo che ci aspetterà un match di sacrificio, ma d’altronde il nostro destino, da qui alla fine, è questo, sia se affrontiamo le big del girone sia coloro che, sulla carta, sono più o meno al nostro stesso livello".

Dall’esordio di Arezzo al derby vinto con la Vis Pesaro comunque non si potevano non notare le differenze, anche notevoli: "erano dettate dalla settimana di lavoro in più svolta con i ragazzi i quali, lo rimarco ancora, hanno recepito le indicazioni che gli sono state date. C’è voglia assoluta di mettersi a disposizione e questo è un merito che non possiamo non riconoscere".

Aggiornamenti dall’infermeria? "Non tengo molto in considerazione questo aspetto – taglia corto il tecnico – nel senso che se vai ad attenzionare quello che ti manca rischi di screditare quello che invece hai a disposizione. In questo periodo infortuni e squalifiche stanno contraddistinguendo un po’ tutti e dico soltanto che la nostra rosa è abbastanza ampia da permetterci più soluzioni".

Ed allora entriamo noi un po’ nel dettaglio dicendo che Rizzo è ormai pienamente recuperato e dovrebbe essere tra i convocati, l’altro difensore Allievi invece necessità di più tempo ed anche Egharevba è ancora out. Il punto interrogativo maggiore riguarda ovviamente Sbaffo che, salvo sorprese comunque, dovrebbe ritrovare la maglia di titolare, acciacchi permettendo ed è superfluo rimarcare come la sua presenza sia fondamentale: "dobbiamo continuare su questa scia", ha concluso Filippi, proprio considerando che mancano dieci finali al termine ed il calendario è abbastanza impietoso con sei trasferte e dovendo affrontare ben cinque tra le battistrada con l’unica eccezione della Torres. Ma tant’è: come rimarcato in settimana chi è causa del suo mal deve piangere se stesso ed ora c’è il durissimo compito di rimediare ai tanti, troppi sconquassi commessi in tre mesi e mezzo e che debbono essere sempre ricordati con l’obiettivo, appunto, di non ripeterli più.

Andrea Verdolini