Il capitano del Castelfidardo, Giacomo Mataloni, è pronto alla battaglia di domani. Mister Cuccù: "Andremo per fare la nostra partita senza paura». "Con Fall Teramo formidabile, ma noi ce la metteremo tutta»

Testa bassa e allenamenti. E’ la settimana trascorsa in casa Castelfidardo dopo la batosta nell’esordio casalingo di sei giorni fa in campionato contro la Sammaurese e in vista di una sfida quasi proibitiva qual’è quella, almeno sulla carta, di domani a Teramo. Contro un Diavolo che giovedì si è regalato anche un certo Ameth Fall, attaccante, classe 1991, originario di Dakar che può vantare esperienza, carisma e leadership in una squadra già ambiziosa. Fall, dopo essere cresciuto nelle giovanili del Cesena, può vantare 120 reti tra C e D. "Fall lo conosco molto bene, ha giocato con me a Chieti, è un giocatore molto forte che in questa categoria fa la differenza" le parole di Giacomo Mataloni, capitano del Castelfidardo. Un ostacolo in più. "Incontreremo una squadra fortissima, candidata alla vittoria finale, per giunta fuori casa, ma ci stiamo preparando al meglio". Soprattutto non bisognerà commettere gli errori di domenica che hanno spianato la strada nel primo tempo ai giallorossi romagnoli. "Sicuramente c’è da migliorare alcune cose che abbiamo sbagliato, ma solo con il lavoro e gli allenamenti possiamo migliorare". A correre è tornato anche l’attaccante Morais che era stato costretto a uscire per un problema muscolare. Sta meglio, ma domani quasi sicuramente non potrà scendere in campo al Bonolis. "Speriamo di recuperarlo il prima possibile, perché ci potrà dare una grossa mano". In attesa di ulteriori rinforzi, visto che la dirigenza biancoverde è disposta a intervenire sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione di mister Cuccù. "Abbiamo voglia di rivalsa dopo la sconfitta di domenica, dobbiamo cambiare subito marcia, perché ci aspetta un campionato difficile e quindi non possiamo sbagliare ancora. Andremo a Teramo a fare la nostra partita senza paura e senza timore" attacca così capitan Mataloni, classe 1999, tornato a Castelfidardo quest’anno dopo aver indossato il biancoverde per due stagioni, dal 2020 al 2022. "Due anni dove mi sono trovato benissimo. Il primo anno da under, il secondo da over. Sono felice di essere tornato, perché qui sto tranquillo, conosco la società, la tifoseria, un po’ tutti. Si può fare bene calcio e quindi non potevo che non accettare questa proposta. Conosco qualche compagno, come Palestini, Fiscaletti, Bartoli, ma mi trovo benissimo con tutti compreso lo staff, persone molto in gamba e preparate" chiude l’esterno sinistro.