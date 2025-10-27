Il caso. "Non dobbiamo sporcarci con voi». Insulto razzista costa dieci mesi

Quasi dieci mesi di squalifica e un Daspo sportivo che impedirà ad un giovane calciatore di accedere a qualsiasi impianto dove si disputano partite o manifestazioni calcistiche, anche amichevoli: mano pesantissima del giudice sportivo nei confronti di E.M., giocatore dell’Accademia Inveruno, che avrebbe pronunciato una frase inaccettabile a sfondo razzista nei confronti di un rivale durante il match contro il Pontevecchio valevole per il campionato Under 19 regionale (girone H) e terminata 3-2 per i padroni di casa. "A seguito di un contrasto di gioco, E.M. insultava un calciatore avversario con frasi gravemente razziste quali “noi bianchi non dobbiamo giocare con voi ci sporchiamo“. Tale condotta creava, altresì, tensione tra i calciatori avversari costringendo l’arbitro ad interrompere la gara per circa un minuto". Questa l’esposizione dei fatti e le parole gravissime riportate dal direttore di gara nel referto. Offese che già in campo avevano scatenato la rabbia e l’indignazione dei presenti, con l’espulsione del calciatore reo dell’offesa e con il “rosso” anche per il giocatore del Pontevecchio che aveva reagito.

Non solo la punizione esemplare del giudice sportivo. Ci sono anche commenti e sentenze “social” a contorno dell’accaduto. "Non basta insegnare a tirare un pallone, bisogna insegnare a rispettare l’avversario". E ancora: "L’episodio è un pugno allo stomaco per chi crede nei valori dello sport". Sconcerto, ovviamente, all’interno dell’Asd Pontevecchio per le gravi offese discriminatorie ad un proprio tesserato, anche perché la società di Magenta, come viene ricordato sul sito, ha la missione di promuovere valori quali integrità (il fair play e il rispetto delle regole), passione e senso della comunità.

Nella serata di sabato è arrivata la nota ufficiale della Società Accademia Inveruno che prende le distanze da quanto accaduto e "condanna con fermezza ogni forma di discriminazione, verbale o comportamentale". E aggiunge: "Il recente caso che ha coinvolto un nostro tesserato, sanzionato per una espressione razzista, è al vaglio del nostro Consiglio che ne sta verificando la veridicità. Se dovesse confermarsi veritiero, ribadiamo che questo episodio non rappresenta in alcun modo i valori della nostra società, fondata sul rispetto, sull’inclusione e sullo spirito sportivo. Valori per altro condivisi sia dall’atleta che dalla famiglia del ragazzo. Siamo convinti che lo sport debba essere anche un luogo di accoglienza, crescita e consapevolezza. Per questo, pur prendendo le distanze da comportamenti simili, accompagneremo l’atleta in un percorso di riflessione e responsabilità, con l’obiettivo di trasformare l’errore in un’occasione educativa per tutta la nostra Società. Confidiamo che nessuno abbia il malaugurato pensiero di strumentalizzare la situazione, vista la serietà di quanto in gioco ed il fatto che sono coinvolti giovani che rappresenteranno il futuro anche per le prossime generazioni".

Giulio Mola