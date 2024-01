Il caso. Nuove zolle per San Siro: campo ok per la sfida col Bologna

Una procedura che si ripete ogni anno, quando l’intervallo fra due partite casalinghe è più lungo e ci si può mettere al lavoro: un nuovo look per il prato di San Siro. E così, visto che nel weekend il manto erboso sarà libero, due giorni fa è cominciato il processo di rinnovamento del prato di San Siro, una necessità emersa in maniera evidente dopo il pesante “stress“ subito dal terreno di gioco tra dicembre e la prima metà di gennaio, a causa dell’accavallarsi delle partite fra campionato, Champions League e Coppa Italia e accentuato dalle condizioni climatiche tipiche dell’inverno.

La criticità del manto erboso è diventata evidente durante la partita Milan-Sassuolo e gli adedetti ai lavori ne hanno parlato apertamente, compreso Simone Inzaghi che si era lamentato al termine di Inter-Verona.

Dunque, il periodo di pausa senza partite a San Siro, causato dal rinvio di Inter-Atalanta dovuto all’impegno dei nerazzurri nella Supercoppa italiana in Arabia Saudita, è stato considerato provvidenziale vista la situazione. E all’inizio della settimana sono state rimosse le zolle danneggiate: fino a domani verrà posata la nuova erba naturale proveniente da un vivaio di Verona, poiché quello solito di Locate Triulzi alle porte di Milano non era disponibile al momento.

Da sabato 20 fino a giovedì 25 sarà poi eseguito il rammendo con l’erba artificiale per assicurare una giusta uniformità nei punti meno verdi del campo. Questo intervento renderà il terreno di gioco pronto ed utilizzabile per Milan-Bologna, in programma due giorni dopo. In previsione di un altro periodo di fuoco, visto che a febbraio torneranno anche le coppe europee e il terreno potrebbe ulteriormente presentarsi in condizioni non perfette.

Inzaghi aveva anche evidenziato le condizioni non ideali di alcuni campi in trasferta, come l’Olimpico e Marassi, lodando invece il terreno di Monza. La prossima trasferta dei nerazzurri sarà a Firenze, dove al momento non sono segnalate criticità.

Giulio Mola