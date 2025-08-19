Il centrocampista senigalliese è di nuovo a casa dopo una bella annata a Castelfidardo: "Tornare al Bianchelli è stato fantastico». Gambini e la Vigor, il "figliol prodigo» ritorna: "La squadra è valida, provo grandi emozioni»

Gambini è tornato a Senigallia, una città che lo ha amato ed ora lo riaccoglie a braccia aperte. Lui che nella Vigor è sbocciato, partito e poi tornato come nei più classici dei grandi amori.

Nicola Gambini, professione centrocampista, è mancato alla Vigor di Clementi così come a quella di Antonioli. Lo scorso anno, lontano dalla città della Rotonda, è riuscito a togliersi delle belle soddisfazioni a Castelfidardo mentre la Vigor annaspava. Quest’estate però si è materializzato il più sorprendente dei colpi di scena: l’atteso e gradito ritorno in seguito alle voci che alludevano ad un riavvicinamento.

È tornato nel cuore della mediana rossoblu, carico di entusiasmo e buoni propositi. "Abbiamo lavorato a carichi molto alti, con tante doppie sedute di allenamento, soprattutto nelle sessioni di San Lorenzo in Campo - spiega Gambini -. Sono state sedute preziose, ci hanno permesso di fare gruppo e conoscerci meglio, d’altra parte la squadra è cambiata molto".

Leadership, carattere e solidità in mezzo al campo. Oltre alla responsabilità di condurre il centrocampo vigorino al fianco di veterani come Tonelli e Pandolfi. "Questa squadra è valida, ben costruita - continua il centrocampista di Fano -, ma tutte le sensazioni, seppur positive, lasciano il tempo che trovano. Sta a noi dimostrare il valore della Vigor, in campo, in un torneo lungo e difficile contro tante squadre ambiziose e ben organizzate. La Vigor è composta da un gruppo di ragazzi in gamba, non ci sono teste calde e questo è fondamentale - continua -. È importante lavorare bene e rimanere concentrati. Ora le gambe sono un po’ pesanti, ma siamo a metà agosto ed è assolutamente normale".

Infine una considerazione sul suo ritorno nella spiaggia di velluto. "Senigallia è casa mia, ma non nascondo che tornare ad allenarmi al Bianchelli mi ha suscitato sensazioni davvero particolari - conclude -. Sicuramente è molto strano, ma ci ho messo poco ad ambientarmi di nuovo visto che ho potuto riabbracciare tanti ex compagni con i quali ho condiviso momenti e stagioni molto significative. Sono davvero felice di essere tornato a Senigallia".

Nicolò Scocchera