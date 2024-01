Il Città di Castello cala il tris e torna a vincere. Decisive le prodezze di Peluso, steso il Lama

CITTÀ DI CASTELLO

3

LAMA

0

CITTÀ DI CASTELLO: Palazzini 6, Giannò 6 (29’ s.t. Dell’Orso 6), Caruso 6,5, Capezzuto 6 (35’ s.t. Conti s.v.), Tersini 7, Cusanno 6,5, Valori 5, Mattei 6 (39’ s.t. Locchi s.v.), Pupo Posada 7,5, Peluso 7,5 (43’ s.t. Sylla s.v.), Giabbecucci 6 (23’ s.t. Rinaldi 6). All. Armillei 7

LAMA: Mariangioli 6, Bartoccini 6,5, Volpi 5,5, Bernicchi 5,5 (1’ s.t. Bernardini 6), Petricci 5, Cappellacci 5, Osakwe 6 (1’ s.t. Ferri 6), Simeone 7,5, Braccalenti 5,5 (14’ s.t. Cano 6), Lignani 5,5 (1’ s.t. Laurenzi 6), Mariotti 6 (7’ s.t. Tulliani 6). All. Caporali 5,5

Arbitro: Spagnoli di Tivoli 6

Marcatore: 25’ p.t. e 47’ p.t. Peluso, 47’ s.t. Pupo Posada.

Note: Espulsi 48’ Valori e Petricci per reciproche scorrettezze, 2’ s.t. Cappellacci per doppia ammonizione.

CITTÀ DI CASTELLO – Il Città di Castello supera per 3-0 il Lama e conquista quella vittoria che mancava dal 29 ottobre. Decisive 2 prodezze di Peluso nel primo tempo: da segnalare le ottime prove di Pupo Posada tra i locali e di Simeone tra gli ospiti. Già al 1’ i tifernati sfiorano il gol con Pupo Posada, il cui tiro è respinto dal palo. Al 21’ l’unica chance per i bianconeri, con Braccalenti che solo davanti al portiere calcia a lato. Al 25’ il vantaggio dei padroni di casa: rilancio di Capezzuto, palla a Peluso che vede Mariangioli fuori dai pali ed al volo da circa 25 metri insacca con uno splendido pallonetto. Al 41’ Pupo Posada è ancora sfortunato, con la sua conclusione che colpisce il palo esterno. Al 46’, su cross di Peluso, Tersini colpisce di testa ma Mariangioli si supera, passa 1’ e Peluso raddoppia con una prodezza da fuori area. Al 48’ Petricci e Valori vengono espulsi per reciproche scorrettezze. Ad inizio ripresa ben 3 cambi tra gli ospiti, che però restano in 9 uomini al 2’, con Cappellacci che atterra Pupo Posada e rimedia il secondo giallo. Il match di fatto finisce qui: il Città di Castello ci prova al 5’(cross di Peluso non sfruttato) ed al 7’ (tiro debole di Pupo Posada), il Lama al 33’ con Bartoccini, quindi al 47’ i biancorossi calano il tris con un diagonale di Pupo Posada.

Paolo Cocchieri