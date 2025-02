Il contratto con gli spagnoli scade nel 2026. Ancelotti lascia la porta aperta per l’Arabia: "Allenare là, dopo il Real Madrid? Possibile»

Lo spunto è la domanda sul futuro di Vinicius, accostato sempre di più all’Arabia: "Sono stanco dell’argomento, sì. Ma non sono preoccupato". Alla vigilia della sfida di campionato tra il Real Madrid e l’Osasuna, Carlo Ancelotti parla di futuro, quello suo e quello di Vinicius. "Lo vedo felice – dice a proposito del brasiliano –. Siamo con lui, non c’è altro da aggiungere".

Per Ancelotti è normale che in Arabia si continui a investire. E un suo futuro proprio in queste realtà emergenti?

"Perché no? Se voglio continuare nel calcio, perché no? Il problema – sottolinea però il tecnico italiano – è se vorrò continuare o meno dopo il Real Madrid".

Il contratto di Ancelotti con gli spagnoli scade il prossimo anno, nel 2026.