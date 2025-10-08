Il ct elogia Cambiaghi e Nicolussi Caviglia. Gattuso e il rebus Israele: "Dobbiamo giocare»

Sabato l’Estonia a Tallinn, martedì Israele a Udine: l’Italia si è ritrovata per altri due appuntamenti da non fallire nelle qualificazioni mondiali che la vedono rincorrere la Norvegia, e Rino Gattuso è pronto. "Il ruolo di ct è faticoso, però mi piace. Sento tutte le responsabilità, dobbiamo migliorare sull‘atteggiamento, nell‘annusare il pericolo". Gattuso ha detto di tenere d’occhio con la Figc le prestazioni di Tresoldi e Ahanor, ha spiegato che Chiesa non si sente al 100%, e ha parlato dei nuovi azzurri: "Cambiaghi l‘anno scorso era partito bene, ha avuto la sfortuna di rompersi il crociato, è un ragazzo che riesce a fare bene tutte e due le fasi ed è interessante. Nicolussi Caviglia (nella foto) secondo me, se vuoi giocare con un vertice basso, in questo momento dà equilibrio".

E poi c’è il ’problema politico’ della gara con Israele, con il ministro Abodi che ha annunciato ieri la sua presenza a Udine: "Non c‘è una bella aria fuori, è un dato di fatto. Martedì andremo a Udine, sappiamo bene che ci sarà pochissima gente, capisco tutta la preoccupazione. La partita dobbiamo giocarla, altrimenti perdiamo 3-0, l‘ha spiegato anche molto bene il nostro presidente Gravina. Andremo a Udine e ci saranno diecimila persone fuori dallo stadio, 5-6 mila dentro e siccome vogliamo andare al Mondiale, avrei preferito, essendo una partita in casa, vedere l‘entusiasmo che c‘è stato a Bergamo". Una battuta su Cannavaro ct dell‘Uzbekistan già qualificato per i mondiali: "L‘ho chiamato e gli ho fatto il mio in bocca al lupo, gli ho detto: che culo che hai".