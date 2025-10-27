Il derby dell’equilibrio. Lamesta illude la Giana. Marconi, squillo Alcione

GORGONZOLAContinuità, la parola d’ordine. Con i debiti distinguo. Per l’Alcione il pareggio di Gorgonzola significa mantenersi al quinto posto alle spalle delle “big“ (Vicenza, Brescia, Lecco e Inter). E tornare a punti dopo lo stop proprio contro i nerazzurri. Per la Giana, invece, altro fieno in cascina: quinto risultato utile consecutivo, anche se quarto pareggio. Incipit biancazzurro, ma all’incornata di Akammadu Agazzi risponde per le rime. Superiorità gorgonzolese che sfocia nel vantaggio: cross di Nucifero, aggancio e colpo firmato Lamesta (nella foto). L’Alcione incassa, cambia forzatamente Galli (problema al ginocchio), richiama l’arbitro al Fvs per un contatto in area e arriva al pareggio dal dischetto grazie a Marconi. Doppio cambio per Cusatis e Samele spaventa subito Zenti. Anche Espinal corre ai ripari a causa dell’infortunio muscolare di Akammadu. Più Giana anche nella ripresa, ma la fase offensiva resta un problema: quattro gol nelle ultime otto giornate il magro bottino. Nel finale, Espinal gioca la carta Fvs per un contatto in area tra Lischetti e Ciappellano: niente rigore, pareggio assicurato.

Luca Mignani