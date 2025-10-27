Acquista il giornale
  3. Il derby dell’equilibrio. Lamesta illude la Giana. Marconi, squillo Alcione

Il derby dell’equilibrio. Lamesta illude la Giana. Marconi, squillo Alcione

di Redazione Sport
27 ottobre 2025
GORGONZOLAContinuità, la parola d’ordine. Con i debiti distinguo. Per l’Alcione il pareggio di Gorgonzola significa mantenersi al quinto posto alle spalle delle “big“ (Vicenza, Brescia, Lecco e Inter). E tornare a punti dopo lo stop proprio contro i nerazzurri. Per la Giana, invece, altro fieno in cascina: quinto risultato utile consecutivo, anche se quarto pareggio. Incipit biancazzurro, ma all’incornata di Akammadu Agazzi risponde per le rime. Superiorità gorgonzolese che sfocia nel vantaggio: cross di Nucifero, aggancio e colpo firmato Lamesta (nella foto). L’Alcione incassa, cambia forzatamente Galli (problema al ginocchio), richiama l’arbitro al Fvs per un contatto in area e arriva al pareggio dal dischetto grazie a Marconi. Doppio cambio per Cusatis e Samele spaventa subito Zenti. Anche Espinal corre ai ripari a causa dell’infortunio muscolare di Akammadu. Più Giana anche nella ripresa, ma la fase offensiva resta un problema: quattro gol nelle ultime otto giornate il magro bottino. Nel finale, Espinal gioca la carta Fvs per un contatto in area tra Lischetti e Ciappellano: niente rigore, pareggio assicurato.

Luca Mignani

© Riproduzione riservata

