Il derby di Promozione. Il Foligno crolla e ne prende tre. Il Bevagna passeggia al Blasone

FOLIGNO 4-2-3-1: Ceccarelli; Azzarelli, Donnola, Perri M. Pucci ( 48’s.t. Silvestri); Fuso ( 4’s.t. Massa) Conti (9’s.t. Dieng) Filippetti (9’s.t. Ayodele) Bacchi, Di Gioia, Perri N. (Comez, Santarelli, Rossi, Nissa, Sias). All: Bobbi.

BEVAGNA 4-2-3-1: Catarinelli; Fiorucci (1’s.t. Pelucca) Fonterosciani, Venarucci, Lanari (37’s.t. Pierucci) Emili, Poli; Cascianelli, Console, Mattioli; Capaldini (48’s.t. Maccarelli). (Massini, Taccucci, Angelini Cacciamani, Cuoccolo, Pagliuca). All: Carli.

Arbitro Anelli di Terni.

Reti: 10’, 16’ p.t. e 20’s.t. Capaldini.

Note: 5’st espulso Bacchi. Ammoniti: Fiorucci, Donnola, Pucci, Console, Poli. Spettatori 300.

FOLIGNO – Il Bevagna ‘passeggia’ al Blasone. Gli uomini di Carli dopo il successo arrivato il turno precedente con il Cannara riescono a realizzare il blitz (3-0) anche sul terreno dello stadio folignate festeggiatissimi dagli oltre 150 tifosi al seguito ricevendo applausi anche dai (delusi) tifosi degli uomini di Bobbi. A castigare i falchetti è stato Lorenzo Capaldini che, con la sua tripletta (complice le grosse ingenuità della retroguardia biancazzurra) di fatto ha inflitto una dura lezione ai padroni di casa, ieri irriconoscibili rispetto al precedente confronto sul terreno del Bastia capolista. Prestazione perfetta dei ‘canarini’ bevanati bel disposti in campo. Grigiore collettivo del Foligno che ha coinvolto anche Nicolà Perri che negli ultimi secondi di recupero ha calciato il rigore tra le braccia di Catarinelli. Al 10’ minuto, da una ingenuità di Donnola, Capaldini parte dalla tre quarti percorre una trentina di metri a campo aperto e con un diagonale sigla il vantaggio. Foligno stordito e sei minuti più tardi lo stesso attaccante ospite con una azione fotocopia al primo gol realizza il 2-0. Il Foligno solo al 27’ con Pucci va vicino al gol negato da un grosso intervento del portiere ospite. In avvio dei secondi 45 minuti il Foligno in inferiorità numerica per l’espulsione di Bacchi e al 20’ ancora Capaldini approfitta della sciagurata sortita sulla tre quarti di Ceccarelli per siglare la tripletta a porta vuota dalla lunga distanza. Inutili i tentativi di Di Gioia con due tiri neutralizzate da Catarinelli.

Carlo Luccioni