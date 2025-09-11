Il derby d’Italia si balla sulle punte. Thuram lancia la sfida a Vlahovic . Capocannonieri contro a Torino

di Alessandro Luigi MaggiJuventus-Inter è iniziata a San Siro, nel corso della prima giornata, con i volti di Marcus e Khepren Thuram. Un cenno di assenso al gol del nerazzurro, non compreso da qualche tifoso, che è espressione di fratellanza. Non è questa la liturgia classica del Derby d’Italia, ma è un prologo positivo per un confronto che scrive spesso i destini di una stagione. Lo pensano dalle parti del Meazza, dopo l’incredibile 4-4 di un anno fa, come se un pareggio di ottobre scrivesse la classifica di giugno. Ma la narrazione resta, prossimo capitolo sabato alle ore 18. La sfida nasce davanti: da una parte Lautaro Martinez–Marcus Thuram, dall’altra Jonathan David–Dušan Vlahovic. L’Inter riparte dall’intesa tra il capitano e il francese, coppia collaudata nelle letture senza palla e nelle transizioni.

La Juventus risponde con il canadese — che in estate ha ammesso contatti non approfonditi con l’Inter — e il serbo, terminali complementari: profondità, attacco dello spazio e presenza in area. Attenzione: 3 reti per coppia in Serie A. Proprio Thuram e Vlahovic sono stati a lungo in odore di cessione nei mesi caldi, ma sono rimasti; e intorno al secondo si fa già largo una suggestione per l’estate prossima, quando il contratto con la Juventus arriverà a scadenza, con l’Inter osservatrice interessata. Storia nella storia.

Le scelte di Tudor passano anche dalla gestione dell’emergenza: per Conceiçao i tempi sono stretti e il tecnico valuta alternative, dal cambio sistema al possibile tandem David–Vlahovic con Yildiz tra le linee.

Dall’altra parte Chivu ritrova la rosa dopo la sosta: rientri scaglionati, Thuram è già ad Appiano, Lautaro l’ultimo atteso dopo il rientro dall’Argentina (lo stop disciplinare lo sconterà in Nazionale). In casa nerazzurra clima di ripartenza: ufficializzata la terza maglia 25/26, inserimento progressivo di Sucic e primo giorno in gruppo per Akanji al Bper Center.

Chiave difensiva bianconera: Gleison Bremer. Numeri alla mano, con il brasiliano in campo la Juve ha blindato l’area nelle ultime otto gare di campionato. È il duello dentro al duello: fisicità e letture su Thuram, marcature e anticipo su Lautaro (due reti in quattordici gare contro la "Vecchia Signora", più il caso bestemmia di un anno fa).

Per l’Inter, la risposta passa dal lavoro delle mezzali sui corridoi esterni e dalla qualità del primo passaggio dalla mediana (Calhanoglu ancora in dietro, di nuovo Barella in mezzo con Sucic sul centrodestra?) per alzare il baricentro e accendere la coppia. Capitolo arbitro. L’AIA ha designato Andrea Colombo. Per lui un ritorno a Torino dopo oltre 1.000 giorni; spiccano i suoi precedenti senza pareggi con l’Inter in A.

Da seguire la novità tecnologica: debutta la Refcam, micro-camera da 6 grammi integrata nell’archetto del microfono del direttore di gara. È giovedì di vigilia lunga, ma i dettagli sono già sul tavolo: duelli individuali, ritmo dopo la sosta, profondità bianconera con due punte e la capacità nerazzurra di verticalizzare. E una stagione, forse, da indirizzare. In un senso o nell’altro.