Il derby lombardo. Giana e Pro Patria in equilibrio entrambe a caccia dei tre punti

Derby lombardo oggi tra storiche formazioni come Giana Erminio e Pro Patria, in campo alle 17.30: l’obiettivo per entrambe le contendenti è provare a strappare i primi 3 punti in questa edizione della serie C. Per i gorgonzolesi e i tigrotti ben 14 i precedenti in categoria: a Gorgonzola una vittoria della Giana, ben quattro pareggi e tre vittorie degli ospiti tigrotti.

Anche per questa terza giornata del campionato di C si preannuncia una partita all’insegna dell’equilibrio dal momento che sia per i padroni di casa allenati da Espinal sia per gli avversari del tecnico Greco, alla seconda trasferta di fila in questo avvio stagionale, la scelta dovrebbe ricadere sul sistema di gioco del 3-5-2.

In chiusura di calciomercato la Pro Patria si è rinforzata con l’arrivo del portiere Matteo Zamarian in prestito dall’Inter e del figlio d’arte Simone Andrea Ganz, anche lui attaccante, mentre la Giana ha reclutato l’esterno destro di centrocampo Alessandro Albertini. Al fischietto di Cagliari Cappai toccherà dirigere l’incontro.

Luca Di Falco