Il derby salvezza finisce in parità. Orgoglio Vis, una vittoria sfiorata. Giampaolo rovina la festa nel finale

VIS

2

ANCONA

2

VIS (4-3-2-1): Neri F.; Mattioli, Rossoni, Zagnoni, Neri G.M.; Nina (34’ st Loru), Valdifiori (43’ st Loru), Rossetti; Karlsson, Pucciarelli (30’ st Peixoto); Nicastro. All. Banchieri. A disp. Mariani, Polverino, Tonucci, Pecile, Ceccacci, Obi, Mamona, Molina, Bastianelli, Caputo, Gulli, Kemayou.

ANCONA (3-5-2): Perucchini; Pellizzari, Cella, Mondonico; Barnaba (35’ st Moretti), Prezioso (35’ st Gatto), Saco (35’ st Basso), Paolucci (34’ st Cioffi), Martina; Spagnoli, Giampaolo (43’ st Clemente). All. Colavitto. A disp. Vitali, Testagrossa, Energe, Marenco, Agyemang, D’Eramo, Radicchio, Vogiatzis.

Arbitro: De Angeli di Milano.

Reti: 24’ pt Paolucci, 7’ st Pucciarelli, 14’ st Zagnoni, 31’ st Giampaolo.

Note: serata rigida, spettatori oltre 2000 (1929 tra paganti e abbonati, di cui 522 anconetani; ammoniti Barnaba, Nina e Rossoni; angoli 2-11; recupero 1’ + 5’.

La Vis assapora per 17’ minuti della ripresa la vittoria che nel derby con i dorici manca da una vita negli scontri a livello professionistico (1987). Non c’è verso neppure stavolta, ma c’è partita eccome. Sfida pirotecnica, come all’andata, in una gara giocata a rincorrersi. Sembrava indirizzata sul binario sbagliato, invece gli uomini di Banchieri sono stati capaci di ribaltarla con i suoi uomini chiave. Con Karlsson e Pucciarelli per l’occasione a ruoli invertiti. E con Zagnoni per l’occasione tornato difensore goleador. Ma l’Ancona ha reagito rabbiosamente fino a impattare con Giampaolo. Alla fine il risultato ci sta e non è certo da buttar via.

Grande atmosfera al Benelli, curve gonfie, cori incessanti. Il Prato fatica a riempirsi, causa code. Ma nei primi minuti non succede granché. Giusto un tiro pretenzioso di Prezioso e una rasoiata di Valdifiori dai 20 metri, ben controllata da Perucchini. Pian piano si capisce però che il piano gara dei dorici funziona meglio. Nella Vis formazione annunciata, in quella dorica giusto qualche ritocco rispetto all’ultima. Squadra compatta quella di Colavitto, pressing efficace, a partire dagli attaccanti, linee strette e ampiezza di gioco. La Vis è costretta a giocare in orizzontale, oppure ad alzare palla per le punte, ma la difesa ospite è sempre incollata a Nicastro e Karlsson e non offre mai lo spazio alle spalle. Scarseggiano le linee di passaggio, si avverte la mancanza della qualità di Di Paola. Il vantaggio ospite arriva improvviso, ma dentro una logica di gara: Rossoni respinge un pallone buttato in area, si avventa Paolucci che trova un destro beffardo nell’angolino. Tiro non irresistibile ma a fare la differenza è il tempismo. Ancora una volta lo schema usato: palla dentro e i centrocampisti pronti ad accorciare e buttarsi dentro. Come era successo con l’Olbia. La Vis fatica a organizzarsi, non trova linee di passaggio e fatica a portarsi dalle parti di Perucchini. Un destro debole di Karlsson è tutto. Di contro i dorici vanno al tiro con piu frequenza.

Nella ripresa serve una giocata astuta per pareggiarla. Punizione rapida e assist geniale di Karlsson che libera Pucciarelli in area, scavetto e gol delizioso. Sullo slancio Vis vicina al raddoppio quando su un cross di Nina Barnaba rischia la frittata. Il vantaggio arriva dalla bandierina: calcia Valdifiori e Zagnoni stacca imperiosamente sul primo palo: secondo centro stagionale. Dopodiché capita l’occasione a chhe a Pucciarelli, a seguito di un abella discesa di Neri: la volèe è respinta in tuffo da Perucchini. L’Ancona non ci sta: vanno al tiro Paolucci (fuori), Saco (centrale) finché Spagnoli si stacca dalle maglie vissine, corre a ricevere sull’esterno e inventa un assist mirabile per l’incornata di Giampaolo. Finisce qui. Un passo avanti per entrambe e Vis ancora imbattuta nei derby stagionali.