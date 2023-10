Il derbyssimo vale un punto a testa. Urbino e K Sport finisce senza reti

urbino

: Petrucci, Bellucci (19’ st Nisi), Tamagnini, Pierpaoli (8’ st Boccioletti), Giunchetti, Magnani, Cusimano, Dalla Bona, Rivi (42’ st Morani), Sartori, Esposito (19’ st Montesi). All. Ceccarini

K-SPORT MONTECCHIO GALLO: Andreani, Pizzagalli (24’ st Notariale), Baruffi, Dominici G., Nobili, Paoli, Peroni, Dominici E., Mazzarri (37’ st Gurini), Magnanelli (28’ st Del Pivo), Torelli All. Lilli

Arbitro: Battistini di Lanciano.

Note: spettatori 800; espulso Dominici E. al 44’ st per doppia ammonizione.

Derby che vale tanto quello andato in scena al Montefeltro davanti a circa 800 spettatori. Urbino e K-sport si dividono la posta ed anche i due tempi. Nel primo tempo Urbino timoroso e ospiti più manovrieri ma non si registrano grossi pericoli dalle parti di Petrucci. Nella ripresa l’Urbino prende campo e grazie anche a qualche cambio si tuffa nella metà campo avversaria creando anche un paio di occasioni importanti. Alla fine un pareggio che muove la classifica e mantiene i gialloblù in vetta. Prima fase di studio e partita contratta con i due mister che schierano specularmente due 4-3-3 in cui spiccano le qualità di Peroni da un lato e di Sartori dall’altra. Primo pericolo al 6’ lo crea Esposito, conclusione però senza concretezza. La partita si gioca prevalentemente in mezzo al campo ma l’Urbino spesso sbaglia le ripartenze e da al Ksport qualche chance offensiva. Al 31’ ci prova Torelli con Petrucci bravo a bloccare a terra. Pochissime occasioni e il primo tempo si chiude a reti inviolate. Nella ripresa come detto è l’Urbino che prende il pallino del gioco e inizia a spingere sull’acceleratore. Prima occasione per il Ksport con una punizione di Magnanelli che Petrucci smanaccia in angolo.

Al 23’ sembra il momento decisivo del match. Punizione dalla destra batte Boccioletti Andreani è bravo a respingere ma sul prosieguo dell’azione è bravissimo Rivi a finalizzare per Sartori che sbaglia clamorosamente il tap-in a due metri dalla linea bianca. Palla alta e Ksport salvo. Due minuti dopo è il signor Battistini a non sentirsela di fischiare un rigore su Rivi trattenuto in area. Il Ksport arretra e l’Urbino ci prova fino alla fine soprattutto con gli sprint del neo entrato Montesi. Al 44’ Sartori si conquista una punizione dal limite che costa il doppio giallo a Dominici E. ma Dalla Bona spara alto. Un pari fine giusto tra due squadre che hanno dimostrato tutto il loro valore. Buone prova tra i locali di Magnani, Boccioletti e Rivi; tra gli ospiti Peroni e Dominici G. L’Urbino mantiene la vetta in una bella giornata di sport davanti a tanti tifosi.

Ivan Santi