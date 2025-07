Il dg Massimo Giulietti fa il punto su mercato e futuro: "Inizieremo il 28 luglio, un’amichevole e poi partiremo per Sefro». La nuova Recanatese parte dalla coppia centrale: "Contiamo molto sulla leadership di Bellusci»

Ampio giro d’orizzonte con il neo DG della Recanatese Massimo Giulietti: molte trattative per la costruzione dell’organico sono in fase di definizione e questa dovrebbe essere la settimana nella quale le indiscrezioni si concretizzeranno negli annunci ufficiali. Ieri abbiamo anticipato la notizia dell’arrivo di Alessio Re dall’Ascoli, i prossimi ingaggi riguarderanno gli ex civitanovesi Domizi e Diop? "Premesso che è Cianni che sta seguendo il tutto, con questi ragazzi ho un ottimo rapporto e posso dire che vengono volentieri. Non credo sia un problema se dovremo limare qualche dettaglio: quando da entrambe le parti c’è la volontà si risolve tutto in breve tempo". Potrebbe profilarsi quindi una coppia di difensori centrali, sulla carta, davvero invidiabile con Bellusci: "Un binomio che in questa categoria potrebbe fare la differenza. Contiamo molto anche sul carisma e sulla leadership di Bellusci che come giustamente è stato rilevato, a differenza dello scorso anno, potrebbe iniziare con noi la preparazione e dunque far risaltare ulteriormente le sue doti." Nel frattempo, altre riflessioni sono state fatte su Giandonato? "Il nostro DT lo stima molto: personalmente ritengo che viste le sue qualità potrebbe risultare ancora di grande utilità la sua presenza in campo, magari per un’altra stagione. Sono comunque valutazioni tecniche che lascio allo staff". La road map del precampionato? "In linea di massima dovremo iniziare il 28 Luglio e lavorare la prima settimana in sede. Allestiremo un’amichevole e poi partiremo per il ritiro di Sefro sino al 14 agosto" Il suo lavoro verte principalmente su altri fronti? "Esatto: diciamo che siamo in un momento di graduale passaggio di consegne da Angelo Camilletti il cui bagaglio di esperienza si è rivelato fondamentale in questi anni. Mi sto impegnando nel ri-coinvolgimento degli sponsor, cercandone ovviamente di nuovi e non trascurando, anzi, l’aspetto della comunicazione che per la nostra realtà è fondamentale". Avete anche risolto il "nodo" del settore femminile: "E’ un asset al quale la società non vuole rinunciare. Trovando la comprensione delle famiglie abbiamo deciso di rinunciare, non solo per questioni economiche, alla C. Rifaremo quasi certamente l’Eccellenza".

a.v.