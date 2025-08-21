Il difensore goleador: "Ancona per vincere"

Ventiseienne siciliano di Catania, Samuele Bonaccorsi è un difensore centrale dell’Ancona con il fiuto del gol. Quello che lo ha portato lo scorso anno a Varese a realizzare sette reti. Per "puntare a vincere" il campionato.

Bonaccorsi, cosa l’ha spinta ad accettare Ancona? "Dopo l’anno scorso, sicuramente positivo, ho avuto diverse richieste anche dalla categoria superiore. Ma non mi hanno affascinato quanto Ancona, piazza storica. Quando mi ha chiamato il direttore sono stato subito convinto dal progetto, dal voler fare le cose bene per tornare nel professionismo. E questo mi ha spinto a firmare".

Cosa si aspetta da Ancona? "Sicuramente una grande spinta dal pubblico, che ci può aiutare per lottare al vertice. Mi aspetto tanta affluenza allo stadio, tanto apporto, nonostante la contestazione. Mi auguro di lottare al vertice. Vincere un campionato non è facile, mi è successo di riuscirci a Novara, e ci prepariamo per questo. Lo vuole la dirigenza, come pure la piazza".

E’ un’Ancona che può riuscirci? "Siamo una buona squadra, con giocatori di livello, in regola per fare un campionato di vertice. Poi ne vince solo una, sappiamo che dovremo lottare su ogni palla, che scenderemo in campo sempre per vincere".

Ha ritrovato in biancorosso anche Gubellini, suo compagno lo scorso anno. "Il direttore mi aveva chiesto informazioni su di lui, infatti, e non ho potuto che parlarne bene, un ragazzo con tante qualità, che si mette sempre a disposizione, l’acquisto giusto che potrà aiutarci, la pedina che ci mancava".

E’ alto 193 cm, il suo punto di forza è il gioco aereo. Ma cos’altro direbbe di se stesso? "Le mie qualità sono l’aggressività, il fatto di anticipare l’avversario, non ho paura di lasciare loro la profondità e di affrontarli nella velocità, anche se sono alto".

Sette gol lo scorso anno a Varese: una rarità per un difensore, no? "L’anno scorso avevamo un gioco offensivo, giocavamo a tre dietro, il mister ci chiedeva di essere molto propositivi in avanti. E ho avuto anche molta fortuna. Sui sette gol cinque li ho realizzati su calci piazzati, gli altri merito della mia caparbietà".

A quali difensori si ispira? "Sin da quando ero piccolo il mio idolo è sempre stato Nesta, quello che mi ha fatto innamorare del ruolo, per la lettura, la cattiveria, la prontezza".

Difesa a tre e a quattro: quale preferisce? "Vengo da tre o quattro anni di difesa a tre. Sicuramente i movimenti a tre mi vengono più automatici. Ma a quattro mi trovo comunque bene".

Cosa pensa del reparto difensivo dorico? "E’ molto forte, uno dei più forti come singoli e individualità, siamo tutti potenziali titolari, e tutti lavoriamo per raggiungere il massimo della sintonia dei movimenti".

Non ha mai giocato nel girone F di serie D: cosa si aspetta? "Sarà un campionato più competitivo. E poi so che giocando in una piazza importante, mi è già successo a Varese e Novara, chi viene ad Ancona tirerà sempre fuori qualcosa in più".

Quest’Ancona può vincere il campionato? "Posso solo dire che ha tutte le carte in regola per puntare a vincerlo".

Giuseppe Poli