Il festival dei Dilettanti alla Fiera di Ferrara. Quarto Tempo, oggi il gran finale. Abodi: "Servono stadi moderni»

Si conclude oggi a Ferrara, con la presentazione dei nuovi format per eventi regionali e provinciali e la partita dimostrativa di Futs All, prima della relazione finale del Presidente Giancarlo Abete, al quartiere fieristico la seconda edizione di LND Quarto Tempo - L’innovazione del calcio dilettantistico, promosso dalla Lega Nazionale Dilettanti con il patrocinio di Figc, Regione Emilia-Romagna, Istituto Superiore di Sanità, Comune di Ferrara e Ferrara Expo.

Ieri ’Vinciamo Insieme - Il calcio a portata di mano’, che unisce eSport, calcio balilla e calcio da tavolo in una visione inclusiva e solidale, è stato raccontato da Santino Lo Presti. Il progetto LND Open ha portato all’installazione di rampe per disabili nei campi sportivi, come simbolo di accessibilità universale.

’Scegliamo da Campioni’ è invece il programma della LND in collaborazione con FIGC e con il patrocinio dell’Istituto Superiore di Sanità, dedicato all’educazione alimentare e alla promozione dei corretti stili di vita tra i giovani. Il coordinatore Francesco Grazioso ha illustrato la piattaforma digitale che trasforma l’alimentazione sana in un gioco educativo per le nuove generazioni.

Un altro panel si è concentrato sulla buona alimentazione e la pratica sportiva, con gli interventi di Roberta Frisoni, Laura Rossi e Matteo Pincella. Al panel sugli Impianti ha partecipato il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi: "Il patrimonio pubblico rimane troppo spesso bloccato - ha dichiarato Abodi - e occorre valorizzare gli investimenti, adeguando gli impianti sportivi alle nuove esigenze".