Il fischietto. Sarà Bonacina a dirigere la gara di sabato

Sarà Kevin Bonacina della sezione di Bergamo l’arbitro scelto dal designatore Gianluca Rocchi per dirigere la sfida del Pisa contro il Mantova, in programma sabato alle 17:15 alla Cetilar Arena. Un arbitro giovane (classe 1993) ma in rampa di lancio, quello designato per una sfida molto delicata, tra una squadra che punta alla promozione e l’altra alla salvezza. Sarà la ventiseiesima direzione in carriera in Serie B per Bonacina, che questa stagione ha esordito pure in Serie A, dirigendo tre partite. In stagione, in B ha estratto cinquantatré gialli in undici partite dirette, con due espulsioni (una diretta e una per doppia ammonizione). Sei i rigori concessi. Sono quattro i precedenti dell’arbitro bergamasco con il Pisa, che al momento non ha mai visto i nerazzurri uscire sconfitti: nella scorsa stagione Bonacina ha diretto i pareggi (entrambi per 1-1) in trasferta del Pisa a Terni contro la Ternana e a Cosenza, mentre in questa le due vittorie, sempre in esterna, a settembre contro la Salernitana (2-3), nella partita caratterizzata dal ritardo a causa del guasto del var, e quella di poco più di un mese fa contro il Palermo (1-2). Prima esperienza all’Arena così per Bonacina, che sarà affiancato da Stefano Del Giovane di Albano Laziale e Alessandro Cipressa di Lecce come guardalinee. Il quarto assistente sarà invece Domenico Castellone della sezione di Napoli. La squadra arbitrale sarà completata da Federico Dionisi de L’Aquila, addetto al var con Gianpiero Miele di Nola a-var.

Lorenzo Vero