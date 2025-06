Il Fluminense vola. Psg, bivio pericoloso. Messi vuole il pass

Il Mondiale per Club si avvia verso la fine della fase a gironi. Ieri, nel girone F, il Fluminense (nella foto il centrocampista Arias) ha battuto 4-2 l’Ulsan Hyundai. Una vittoria che consente ai brasiliani di raggiungere il Borussia Dortmund in vetta a quota 4. Segue il Mamelodi a 3, mentre l’Ulsan è ancora a zero.

Lo 0–0 del River Plate con il Monterrey rende tutto aperto nel girone dell’Inter, con nerazzurri e argentini davanti con 4 punti, segue il Monterrey con due e chiudono gli Urawa Reds a zero.

Ieri sera si è giocata Real-Pachuca del girone H, oltre a Salisburgo-Al-Hilal nello stesso gruppo e a Manchester City-Al-Ain nel girone G, lo stesso della Juve. Giovedì alle 21 i bianconeri affronteranno proprio Guardiola nell’ultimo incontro prima della fase a eliminazione diretta.

Stasera alle 21 italiane Seattle Sounders-Psg per il girone B, con i francesi campioni d’Europa secondi a quota tre, e Atletico Madrid-Botafogo. I brasiliani sono in testa al girone a quota sei, gli spagnoli hanno tre punti. Alle 3 stanotte Porto-Al Ahly e Inter Miami-Palmeiras per il girone A. Quest’ultima sfida è tra le capoclassifica a quota 4 punti, Porto e Al Ahly hanno un punto.