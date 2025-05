Il Foligno accetta la penalizzazione: niente ricorso dopo il punto sottratto

Il Foligno rinuncia al ricorso. Dopo aver subito un punto di penalizzazione nella serata di venerdì, che ha ridisegnato la classifica, con San Venanzo e Foligno ora appaiate in vetta con 69 punti, la società del presidente Filippetti non presenterà ricorso. Venerdì scorso la Commissione Territoriale ha inflitto un punto di penalizzazione e 600 euro di ammenda al Foligno, alla luce del pagamento in ritardo dell’ex tecnico Andrea Bobbi che aveva presentato vertenza lo scorso 3 dicembre. Vertenza che la società avrebbe dovuto onorare entro il 3 gennaio. Pagamento invece avvenuto solo venerdì scorso e per un ammontare di 7.050 euro, 100 euro in meno dunque rispetto ai 7.150 dovuti. Il Comitato Regionale Umbro ha così deciso il rinvio di Cerqueto-Foligno e San Venanzo-Petrignano, considerando che il Foligno avrebbe avuto sette giorni per presentare le memorie difensive e ricorrere in appello. La società, però, nella giornata di ieri, dopo un lungo confronto ha scelto di accettare il punto di penalizzazione e l’ammenda di 600 euro. Ricorrere in appello avrebbe infatti anche potuto anche comportare un’ulteriore penalizzazione. Circostanza rappresentata alla squadra e ai tifosi che sabato scorso avevano contestato il presidente Filippetti, assicurando il loro apporto a staff e giocatori. Domenica si tornerà in campo al Luzi e al Pambianco alle ore 16. Nel caso in cui le due squadre dovessero arrivare appaiate in vetta sarà lo spareggio, domenica 18 maggio, in campo neutro (Gubbio e Città di Castello le sedi accreditate), a determinare chi fra San Venanzo e Foligno salirà direttamente in Eccellenza.