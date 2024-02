Il Foligno non va oltre il pari al "Blasone". Spoleto si conferma ‘ammazzagrandi’

Acf Foligno

1

Spoleto

1

ACF FOLIGNO 4-3-3: Lori; Zichella, Nuti (16’ st Sedran), Moracci, Benedetti; Bruschi (35’ st De Sanctis), Mattia, Kuqi (13’ st Settimi); Di Cato, Rocchi (35’ st Tempesta), Calderini. A disp.: Bonomo, Tortoioli, Currieri, Brunetti, Cesaretti. All.: Manni.

SPOLETO 4-3-3: Cherubini; Colarieti, Brevi, Annibaldi, Giustini (1’ st Monesi); Bengala (19’ st Piancatelli), Escobar, Priorelli; Sabatini (25’ st Colalelli), Di Nicola (1’ st Tomassoni), Kola. A disp.: Guerri, Paganelli, Raggi, Vukaj, Tomasco. All.: Brevi.

Arbitro: Palombi di Terni.

Reti: 4’ pt Di Cato, 5’ st Annibaldi.

Note: spettatori 400 circa. Espulso al 44’ st dalla panchina il tecnico Brevi. Ammoniti: Kuqi, Moracci, Escobar. Angoli: 2-7.

FOLIGNO – Lo Spoleto che viaggia nella parte a rischio della graduatoria, inchioda l’Acf Foligno. La capolista, con il pareggio scaturito ieri nel ‘derby’, adesso deve fare i conti con il Terni Fc che superando l’Ellera ha ridotto ad una sola lunghezza la distanza dalla formazione folignate. Pareggio che lo Spoleto nella seconda frazione di gioco nelle vesti di ‘ammazzagrandi’ , ha confezionato a conferma che, dopo aver fermato il turno precedente l’attuale vice-capolista, gli uomini di Ezio Brevi in grande spolvero possono riuscire a tirarsi fuori da una situazione difficile ma non impossibile. Sull’altro fronte l’Acf orfana di Khriberch squalificato, D’Urso infortunato e Settimi, entrato solo nei secondi 45 minuti, sembra aver perso lo smalto che l’aveva che l’aveva accompagnato fino al giro di boa. "Queste sono partite che se non riesci a chiuderle con le tre ghiotte occasioni che abbiamo creato nel primo tempo – ha commentato Massimiliano Reali – si corre il rischio di essere ripresi come, purtroppo è accaduto. Non voglio creare alibi per il gol annullato di Settimi, e per gli assenti, convinto che i sostituti danno sempre il massimo ma, prendiamo atto di questa nuova realtà, rimbocchiamoci le maniche e guardiamo al futuro". "Nei primi 45 minuti abbiamo concesso troppo – ha spiegato Ezio Brevi – ma devo elogiare la squadra per la reazione, per aver lottato su tutti i palloni conquistando un risultato più che meritato. Se continuiamo con questo spirito nulla è ancora compromesso". Al pronti via e l’Acf è già in vantaggio: azione di Calderini sulla corsia sinistra il cross attraversa tutta l’area sul palo più lontano è appostato Di Cato che realizza. Lo Spoleto accusa il colpo ma al 25’ l’Acf prima con Calderini e poi con Rocchi non riesce a trovare il raddoppio.

Nella ripresa partenza a gran galoppo dello Spoleto che al 5’ trova il pareggio: angolo di Colarieti la sfera arriva tesa e per Annibaldi è tutto facile per depositarla alle spalle di Lori. Spoleto che ci crede, crea con Kola un paio di difficoltà alla retroguardia folignate senza trovare, però il colpo del ko. Ci prova allora l’Acf che al 17’si vede annullare un gol di Settimi e sul concitato finale, prima con Moracci, poi due volte con Calderini, la retroguardia biancorossa riesce a salvarsi.

Carlo Luccioni