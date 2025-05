Il Foligno rinuncia al ricorso: domenica in campo contro Cerqueto e San Venanzo

Il Foligno rinuncia ufficialmente al ricorso e domenica si giocheranno San Venanzo-Petrignano e Cerqueto-Foligno, rinviata venerdì scorso dopo il punto di penalizzazione comminato al Foligno dalla Commissione Disciplinare Territoriale per il pagamento in ritardo dell’ex tecnico Andrea Bobbi. Una circostanza che ha fatto sì che il Foligno scivolasse a quota 69 in classifica, a pari punti con il San Venanzo. Il Foligno avrebbe tempo fino a sabato per presentare il ricorso ma, nella riunione avvenuta ieri mattina nella sede del Comitato Regionale Umbro, alla presenza dei presidenti di Cerqueto, Foligno, Petrignano e San Venanzo, la dirigenza del Foligno ha manifestato l’intenzione di scendere in campo domenica, accettando dunque la penalizzazione. Un incontro fortemente voluto dal presidente del Cru Luigi Repace per stemperare le tensioni emerse in questi giorni, con i tifosi del Foligno che hanno contestato la società a più riprese.

Domenica fischio di inizio alle 16,45 per le due partite, su richiesta del Cerqueto impegnato in una domenica di celebrazioni religiose. In caso di arrivo a pari punti sarà lo spareggio, in campo neutro, domenica 18 maggio, a determinare la squadra che salirà in Eccellenza. La perdente si giocherà la finale playoff con lo Spoleto, con il vantaggio del fattore campo. "La cosa più bella – sottolinea Repace – è stata la partecipazione convinta e serena di tutte le società nell’intento di stemperare gli animi e prepararsi a questo finale di campionato che dovrà essere, prima di tutto, una festa di sport".