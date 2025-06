Il fronte dei supporter. Il brindisi dell’Orgoglio spezzino all’amore eterno per le Aquile

Ad ormai un mese di distanza dalla grande delusione per la mancata promozione in Serie A dello Spezia, i tifosi aquilotti provano a lasciarsi alle spalle l’amarezza e la tristezza, ricompattandosi in vista del prossimo campionato di Serie B, che sarà il trentesimo nella storia delle Aquile.

Venerdì sera, nel popoloso quartiere di Migliarina, i supporter dello storico club Orgoglio Spezzino si sono ritrovati a cena "per brindare all’amore eterno per le Aquile, che va oltre i risultati sul campo", hanno sottolineato. Immancabili gli inni, le sciarpe al vento e un coro speciale riservato al mitico Alberto Balderi, il ‘sindaco’ di Melara, uno dei perni del sodalizio sportivo del levante cittadino. Nel corso della serata è stato anche deciso di riproporre, nella prossima stagione, il bellissimo trofeo dedicato a Mattia e Ilaria, che per anni è stato un punto fermo dell’estate sportiva spezzina.

Poco distante, un’altra rappresentanza di tifosi bianchi, appartenente al gruppo Asc Community, si è ritrovata a cena in un noto locale del porto Mirabello, con l’obbiettivo di salutare la stagione calcistica terminata da poco e prepararsi a dare il benvenuto a quella ormai imminente. E’ stata una serata all’insegna dei ricordi sui momenti più significativi dello scorso campionato, con accenni alle aspettative per il futuro in funzione del mercato in svolgimento. "Saremo, come sempre al fianco dello Spezia - hanno affermato in coro i tifosi aquilotti -, il dolore per la Serie A persa al ‘Picco’ è ancora presente, ma dobbiamo sforzarci di voltare pagina, rialzare la testa e ripartire più uniti e carichi di prima". Sono ben 2464 i followers del gruppo su Instagram e 230 quelli aderenti al canale Telegram Asc.

Fabio Bernardini