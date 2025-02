Il Galatasaray attacca Mourinho:: "Frasi razziste"

Josè Mourinho non smette di far parlare di sè soprattutto fuori dal campo. Stavolta è addirittura accusato di razzismo da parte del Galatasaray che ha annunciato l’intenzione di denunciare il tecnico portoghese per una frase ("sulla panchina avversaria saltavano come scimmie") pronunciata in occasione dell’attesissimo derby di Istanbul tra il Gala e il suo Fenerbahçe, terminato 0-0. A finire nel mirino una dichiarazione pronunciata dal tecnico portoghese nel post-partita, dopo l’arbitraggio dello sloveno Vincic, designato appositamente dalla federazione turca in seguito alle diverse polemiche arbitrali delle ultime settimane.

Mourinho ha citato l’arbitro in merito a una mancata ammonizione per simulazione nei confronti del difensore del Fenerbahçe Akcicek: "La prestazione del giovane Akcicek? Voglio ringraziare l’arbitro. In seguito a un clamoroso tuffo dopo il primo minuto, sulla loro panchina stavano già saltando come scimmie e se ci fosse stato un arbitro turco lo avrebbe ammonito".

Il Galatasaray ha deciso di rispondere postando un’immagine con la scritta “Say no to racism”: "Dichiariamo formalmente la nostra intenzione di avviare un procedimento penale sulle frasi razziste rilasciate da Josè Mourinho e allo stesso tempo presenteremo delle denunce alla Uefa e alla Fifa" ha scritto il club turco. Il Fenerbahçe ha risposto difendendo a spada tratta il proprio allenatore: "Un’osservazione deliberatamente estrapolata dal contesto e distorta in modo fuorviante, ogni tentativo di descrivere questa affermazione come un’osservazione razzista è del tutto in malafede".