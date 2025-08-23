Il Gene del calcio: "Io, Rivera mancato"

"Oggi la propensione a farsi prendere in giro è diminuita e si fa più fatica a scherzare. La vita è breve, bisogna divertirsi, ma troppi si prendono sul serio e tutto diventa complicato".

È questo il messaggio di Gene Gnocchi, una carriera dedicata alla comicità, da sempre intrecciata con la passione per lo sport.

Partiamo dall’inizio. Dopo la laurea sognava di fare l’avvocato, il calciatore o il comico?

"Ho sempre sognato di fare il calciatore e ho pensato di poterlo fare fino a una certa età. Nel frattempo, ho iniziato a lavorare come avvocato. Poi la vita mi ha portato altrove".

Si dice avesse talento calcistico. Ha qualche rimpianto?

"Da giovane mi chiamavano il “Rivera della Bassa”. Il rimpianto c’è e continuo a essere un calciatore nella testa. Ai miei spettacoli capita che mi vengano a salutare ex compagni di squadra. Me li ricordo tutti".

Nel 2007 riuscì a farsi tesserare in serie A dal Parma. Cosa accadde dopo?

"L’idea era di giocare cinque minuti, anche se poi avrei provato a prolungare di un quarto d’ora. Ma quel Parma si salvò all’ultima giornata e non ci fu l’opportunità".

Cosa le è rimasto di quell’esperienza?

"Era il periodo di “Quelli che il calcio” e volevo sdrammatizzare lo scandalo delle scommesse. Mi rimane la soddisfazione di essere stato nella squadra di Fantacalcio di due sardi, con cui sono ancora in contatto".

Nel 2009 la chiamò una squadra di San Marino. Come mai non se ne fece niente?

"Avevamo un accordo, ma intervenne il presidente della Federazione Calcio, che polemizzò. Non aveva capito lo spirito e lasciai perdere. Nel 2019 fu la volta del Genoa… Ci giocava Thiago Motta e mi disse che si vedeva il mio passato da calciatore. Una medaglia. Ebbi contatti anche con Torino, Sampdoria e Modena".

Da giovane chiuse i compagni di squadra nello spogliatoio e si andò a bere un aperitivo. Come la presero?

"Eravamo a Castiglione delle Stiviere e non avevo voglia di allenarmi. Tornai dopo un paio d’ore e trovai tutti inferociti. Fu una delle mie follie a fin di bene perché con i miei scherzi ho sempre fatto da collante. Dopo l’arrabbiatura mi perdonarono e vincemmo il campionato".

È sempre Dejan Savicevic il suo modello di giocatore?

"Lo scoprii contro il Parma quando fece ammattire Garzya, che era un ottimo difensore. Fu un colpo di fulmine. In seguito, l’ho conosciuto e con lui ho fatto due tiri al pallone. Dejan è anche una brava persona, che fa del bene senza dirlo".

Tifa solo Parma o l’ammirazione per Savicevic l’ha fatta diventare anche milanista?

"Da giovane il mio idolo era Rivera e in seguito mi sono innamorato di Savicevic. Quando il Milan in cui giocavano vinceva ero contento. La mia squadra del cuore però è il Parma, dove ho molti amici. Oggi il mio preferito è Bernabé, un fenomeno".

Nel 2022 ha pubblicato il libro “Tennispedia”. Il tennis è il secondo amore sportivo?

"Per chi ha giocato a calcio, dopo una certa età diventa un’opportunità per continuare a sudare. Però a calcio ero bravo, mentre a tennis cerco solo di giocare. Nel libro parlo dei peones, quelli come me che rubano i punti e quando sbagliano danno la colpa alla racchetta".

Di recente ha partecipato alle prequalificazioni degli Internazionali d’Italia. Come è andata?

"È stato uno scherzo. Mi sono divertito a fare il pallettaro, ma sono stato eliminato quasi subito".

È vero che detesta il padel?

"Non lo sopporto".

Da comico si è occupato spesso di calcio. Una volta Materazzi si offese…

"Feci delle battute sul suo modo di giocare troppo “deciso”. All’inizio non la prese bene, ma ci siamo chiariti e ora a volte mi scrive".

Quali calciatori potrebbero essere dei comici?

"Cassano è divertente, non ha peli sulla lingua. Mi piace anche Totti, con il suo stile sornione. I tennisti sembrano più seriosi, anche se Adriano Panatta ha un buon senso dell’umorismo. Con Panatta ho un ottimo rapporto: ha uno spiccato senso dell’umorismo da romano indolente, fa sorridere in modo raffinato. E quando parla di tennis lo ascolto con interesse".

Rinascendo preferirebbe reincarnarsi in Savicevic o Federer?

"Sono stato un grande tifoso di Federer, ma scelgo Savicevic. Il calcio è stata la passione sportiva della mia vita".