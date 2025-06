Il Grifo prova l’assalto ad Andrea La Mantia. Oggi si scopre la campagna abbonamenti

Il Grifo prova l’assalto ad Andrea La Mantia. In un mercato finora bloccato, eccezion fatta per l’arrivo del classe ‘96 Giorgio Tumbarello dalla Lucchese, c’è bisogno di un nome che possa scuotere un po’ la piazza, considerando anche che proprio oggi prenderà il via la campagna abbonamenti. Cangelosi poi ha sempre chiesto di poter aver in ritiro una rosa quanto più completa possibile. Ecco perché il centravanti è una di quelle caselle da riempire bene e, se possibile, anche in fretta. Per questo Meluso sembra intenzionato a puntare sull’attaccante lo scorso anno al Catanzaro dove ha collezionato 471 minuti in tutta la stagione con un gol e un assist. La Mantia si libererà dalla Spal, club proprietario del cartellino. E fin qui tutto bene. Le noti dolenti arrivano dall’ingaggio con il puntero che ha uno stipendio da serie B. Meluso però, come detto, lo conosce bene per averlo avuto a Lecce (insieme hanno vinto la B) e a Cosenza in serie C dove, nell’ultima stagione in cui ha giocato in terza serie, ha messo a segno 13 reti. Curiosità. La Mantia l’Umbria già la conosce perché la prima stagione da titolare fra i Pro, eccezion fatta per le 4 presenze in B a Frosinone, l’attaccante laziale l’ha disputata a Foligno, in C1 nella stagione 2010-2011, ad appena 19 anni. Per lui 22 presenze ed una rete. Chissà che non possa esserci un ritorno. Intanto, detto dell’ariete, sempre per quanto riguarda il mercato in entrata, è caccia anche ad un esterno d’attacco e il nome più gettonato resta sempre quello del classe ‘97 Michele Emmausso, nella passata stagione al Foggia. Dalla corsia d’attacco a quella di difesa e qui il nome caldo è sempre quello di un altro classe ‘97, Francesco Corsinelli, di proprietà del Gubbio. Il Perugia, per arrivare al terzino, vorrebbe inserire anche Francesco Lisi nella trattativa. Il Gubbio prende tempo. Meluso ha fretta e su Corsinelli c’è un forte interesse anche dell’Arezzo. Capitolo difensori. In lizza c’è sempre Pietro Saio, classe 2003, scuola Juve, la scorsa stagione alla Cavese. E in uscita? Meluso conta di piazzare una cessione importante in modo da fare un tesoretto da investire, ad esempio, su La Mantia. Diversi club di B sulle tracce di Alessandro Seghetti e Giovanni Giunti. Non è un mistero che Seghetti non voglia rinnovare e Meluso sta aspettando l’offerta giusta. Che potrebbe essere quella dell’Entella. Ma non solo. Per vendere, però, serve anche un compratore. Quello che è certo è che l’attaccante marchigiano partirà anche per evitare di perderlo a zero. Discorso diverso per Giunti. Il Grifo lo lascerebbe andare solo di fronte ad un’offerta importante che permetta anche al centrocampista di andare a mettersi in mostra in una categoria superiore. Mercato bollente, proprio come questi giorni, con i tifosi impazienti che si scopra però il coperchio, per evitare di rivivere una stagione tribolata e anonima come quella trascorsa.

Nicola Agostini