Il Grifo va ko e rotola sempre più in basso. Sette sconfitte consecutive, Braglia se ne va

E fanno sette. Sette sconfitte consecutive. Uno scempio. Un rotolare sempre più in basso, Piero Braglia, dopo le sue cinque cadute su cinque ( e due espulsioni), decide di andarsene. "Non sono riuscito a dare una scossa". La società accetta e guarda avanti.

Il bilancio da brivido: dieci partite, tre punti, due allenatori. E adesso il terzo. Questa crisi senza fine potrebbe non dovrebbe coinvolgere il ds Meluso, in rotta totale con la società ma legato a un contratto pesante. Anzi, spetterà a lui scegliere il nuovo allenatore e stavolta non sono ammessi passi falsi. Stavolta esulta il Pineto, squadra di media classifica che con un paio di accelerate mette ko un Grifo sempre più difficile da salvare. Quello che doveva essere l’ultimo appello è un disastro. Una sfida condizionata dallo sfortunato intervento di Gemello in avvio che spiana la strada alla squadra di casa. A poco serve una reazione del Perugia, perché agli avversari basta veramente poco per piazzare il colpo del ko. Come è accaduto al 27’ (dopo una conclusione in porta di Montevago, un gol annullato inspiegabilmente sempre al numero nove), quando Bruzzaniti aggiusta la mira dal limite e fa 2-0. Nella ripresa, Braglia cambia in continuazione ma il Grifo non trova il gol. Mentre il Pineto fa il 3-0.

La gara. Dopo tre minuti patatrac Gemello che mentre si aggiusta la palla se la fa rubare da Germinario che fa 1-0 a porta vuota. Il Perugia sotto choc riesce a trovare la porta avversaria con Montevago (10’), che trova la risposta di Tonti. L’attaccante biancorosso trova anche il gol, ma si alza la bandierina che spegne un briciolo di entusiasmo (decisione apparsa discutibile). Il Pineto con poco sforzo aspetta il momento giusto per affondare e arriva al 27’ con Bruzzaniti che trova il gol della domenica dal limite dell’area e fa 2-0.

Un disastro. E con il doppio vantaggio in tasca, il Pineto si chiude a protezione e per il Perugia che non segna da un mese, nonostante la buona volontà di Montevago, l’avversario è una montagna insormontabile. A inizio ripresa, fuori Nwanege, dentro Joselito, Perugia con il 4-4-2. Ci provano Giraudo e poi Joselito, Tonti alza (10’). Dopo 16’ minuti nuova rivoluzione con tre cambi (dentro Ogunseye, Yabre e Torrasi). E nuovo cambio di modulo. Al 25’ Bruzzaniti può fare 3-0, para Gemello. Tonti risponde alla conclusione di Giunti, Montevago sbaglia la mira. Si accende un parapiglia, con Dicuonzo che viene allontanato. All’8 minuto di recupero arriva anche il 3-0.

Francesca Mencacci