Il Grosseto passa di misura. Orvietana, stavolta l’orgoglio non basta

ORVIETANA 0 GROSSETO 1

ORVIETANA: Formiconi, Paletta (61’ Savshak), Barbini (66’ Tronci), Ricci, Mauro, Berardi, Caon Herrera Q, Marchegiani (46’ Tenkorang), Simic, Sforza (95’ Esposito). All. Rizzolo

GROSSETO: Marcu, Sabelli, Marzielli, Bacciardi (76’ Guerrini), Bellini (63’ Fiorani), Montini (95’ Ampollini), Benedetti (89’ Riccobono), Gonnelli, Brenna, Regoli (54’ Gerardini), Ciraudo. All. P. Indiani

Arbitro : Mario Leone di Avezzano (Giannone – Pastori)

Marcatore: 6’ Montini

Note: Esp Savshak 96’

ORVIETO – Stavolta, l’orgoglio non basta. Al Grosseto basta il goal realizzato dopo 6’, tiro della domenica in mezza rovesciata di Montini con palla transitata indenne fra tante teste, per portare a casa i tre punti. Ai biancorossi, made in Umbria, ha fatto, forse, difetto un po’ di coraggio. In particolare, nei primi 45’, con un po’ tutta la squadra a non riuscire a abbozzare una manovra precisa preferendo il passaggio più facile, il più delle volte inutile. Non è critica, soltanto una considerazione suffragata da come la partita sia poi cambiata una volta dismessa la zavorra con dentro il timore. Pensare che, la piega poteva essere un’altra se solo Caon, dopo solo 1’, fosse stato un attimo più preciso nella conclusione con palla sull’esterno della rete. Vera, altrettanto, la bravura di Formiconi, subito dopo, a sventare il tentativo di Sabelli. Di seguito, era più Grosseto nel tenere le redini della partita. Sulla strada, però, c’era la forte opposizione di Ricci e Berardi di cui si perde il numero dei palloni giocati. Almeno fino alla mezz’ora, quando l’Orvietana ha un primo risveglio. Non che la porta difesa da Marcu corra grossi pericoli, ma, la squadra più presente pare incutere un certo timore ai grossetani. Nella ripresa la partita è più "sporca". Tanti palloni alti per arrivare alle retroguardie che mettono in evidenza la buona predisposizione del Grosseto nell’applicare la tattica del fuori gioco. Qualche pennellata di vernice sporca la mette anche l’arbitro sventolando tre rossi (fisioterapista, viceallenatore , Savshak) tutti dell’Orvietana, dopo aver precedentemente sorvolato su un atterramento di Caon in area più che sospetto.

Roberto Pace