Il Gubbio non si arrende mai, pari in rimonta. Udoh segna al 92’, ripresa la Juventus Ng

JUVENTUS NG

2

GUBBIO

2

JUVENTUS NG (3-4-3): Scaglia; Savona, Stivanello, Muharemovic; Comenencia (st 32’ Rouhi), Salifou (st 41’ Palumbo), Hasa, Turicchia; Sekulov (st 32’ Anghelè), Da Graca (st 27’ Cerri), Guerra. A disp. Vinarcik, Zelezny, Stramaccioni, Pedro, Iocolano, Palumbo, Perotti, Bonetti. All. Brambilla

GUBBIO (3-4-3): Greco; Tozzuolo, Pirrello, Calabrese; Morelli (st 19’ Corsinelli), Rosaia (st 27’ Chierico), Casolari (st 27’ Brambilla), Dimarco; Spina (st 19’ Di Massimo), Udoh, Desogus (st 8’ Mercati). All. Braglia A disp. Vettorel, Gnazale, Signorini, Guerrini, Mancini.

Arbitro: Renzi di Pesaro (Schirinzi-Peletti)

Reti: st 12’ Morelli, 18’ e 37’ Guerra, 47’ Udoh.

NOTE: corner 1-7; ammoniti: Hasa, Comenencia, Pirrello, Udoh, Corsinelli, Cerri; espulso Braglia al 93° per proteste; recupero pt 0’; st 4’.

ALESSANDRIA – Un punto guadagnato. Contro i “ragazzi terribili” della Juventus Next Gen il Gubbio strappa un buon pareggio. Due sole occasioni nei primi 45’: al 5° Guerra prova a finalizzare un contropiede di Sekulov ma sfiora solo l’incrocio, poi al 18° Spina lanciato a rete ignora il liberissimo Udoh al centro, calcia col destro da posizione defilata e non trova lo specchio. Al 57° l’episodio che accende il match: apertura di Casolari per Morelli che di prima vuole metterla in mezzo col destro, la traiettoria cambia all’ultimo, sorprende Scaglia e si infila all’angolino. Al 63° l’ottimo Hasa penetra in area e calcia col mancino mettendo fuori di poco. Sulla conseguente uscita palla a terra la Juventus recupera, Turicchia sul fondo mette in mezzo per Guerra che da solo a centro area sigla il pareggio. Al 71° il destro al volo di Di Massimo sbatte sul palo. A 8’ dal termine tornano avanti i padroni di casa: Rouhi crossa da sinistra, l’uscita indecisa di Greco rende facile il compito a Guerra che di testa la mette all’angolino. I rossoblù hanno nuovamente il merito di crederci però fino in fondo: prima Di Massimo impegna Scaglia col destro, poi all’ultimo respiro Udoh raccoglie l’ottimo invito di Chierico, supera il portiere e firma il 2-2. Non finiscono le difficoltà per Braglia: con l’Arezzo non ci saranno Udoh e Corsinelli, ammoniti e squalificati.