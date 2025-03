Il Lecco cerca continuità: "A Crema per vincere"

A Crema con una sola idea in testa: conquistare la prima vittoria esterna stagionale per dare continuità alla vittoria contro la Pro Patria e mettere in cascina tre punti importantissimi in chiave salvezza diretta. Questo il concetto enunciato senza troppi giri di parole da mister Federico Valente alla vigilia dello scontro diretto di oggi pomeriggio alle 15 contro la Pergolettese che, in classifica, ha due soli punti in più dei lecchesi. In casa del Lecco c’è grande euforia per la rocambolesca vittoria ottenuta contro i bustocchi, con due gol nei minuti di recupero, ma anche la consapevolezza di dover fare di più per potersi levare dalle zone pericolose della graduatoria. A livello di infermeria, da segnalare la ripresa di Marrone che tuttavia non dovrebbe essere del match e un problema a un’anca per Battistini. Per il resto, tutti abili e arruolati. "Voglio una squadra molto intensa con la palla – dice Valente – per riuscire a capitalizzare le occasioni che l’avversario ti offre. Bisogna avere pazienza per trovare gli spazi giusti. Quel che è certo è che servirà aggressività sin dal primo momento e fino alla fine del match, perché noi andiamo a Crema per provare a vincere". In mediana Zanellato non ha ancora nelle gambe i 90’, ma è pronto a subentrare.

Probabile formazione (3-4-2-1): Furlan; Martic, Battistini, Ferrini; Grassini, Frigerio, Marino, Kritta; Sene, Galeandro; Sipos. All. Valente.