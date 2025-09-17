Il Lecco non perde la testa: "Si può ancora migliorare"

Il Lecco si gode la vetta della Serie C Girone A, in coabitazione con il Vicenza, ma sa che il cammino è ancora lungo e che per ottenere grandi cose bisogna rimanere coi piedi ben piantati per terra. A ribadire il concetto è stato proprio mister Federico Valente al termine della vittoria per 1-0 sul campo dell’Inter Under 23, la terza stagionale e la prima (dopo 23 mesi) fuori casa: "C’è tanto entusiasmo intorno alla squadra, i tifosi presenti in maniera massiccia anche a Monza (oltre 1000 i lecchesi all’U-Power Stadium) sono euforici e questo va benissimo, ci mancherebbe. Per i ragazzi avere così tanti tifosi al seguito è il massimo. Ma noi come squadra, come staff e come società dobbiamo rimanere lucidi".

La partita contro l’Inter Under 23 ha mostrato un ottimo Lecco, capace di tenere il pallino del gioco per larghi tratti, di soffrire pochissimo contro attaccanti di valore come quelli del club nerazzurro e di piazzare la stoccata vincente nella ripresa, vincendo da "grande squadra" o da formazione che sta studiando per diventare grande. "Per la partita contro l’Inter Under 23 faccio i complimenti alla squadra perché ha fatto quello che avevamo richiesto. Avremmo forse potuto far girare più velocemente la palla a centrocampo, ma c’è anche un avversario... Sapevamo della loro pericolosità sulle ripartenze, siamo stati sempre pronti concedendo pochissimo". Se dobbiamo trovare qualcosa che non è stata ottimale in casa del Lecco è la poca concretezza in zona gol. "Essere concreti è la cosa più difficile, avere lucidità davanti alla porta. Abbiamo avuto alcune ghiotte occasioni, ma non sono preoccupato perché passo dopo passo ci arriveremo. Ed è stato importante trovare il gol ancora su palla inattiva".

I blucelesti hanno dimostrato grande solidità difensiva e non a caso, con 2 soli gol subiti, sono la seconda miglior difesa (insieme all’Alcione) dietro solo al Vicenza che di gol ne ha subito uno. Una volta sbloccato il risultato, il Lecco è rimasto in controllo del match, a differenza di quanto successo a Trieste quando la squadra, avanti 1-0, si è fatta rimontare. Questo è il segno di una squadra che sta crescendo di settimana in settimana e che potrebbe regalare grandissime soddisfazioni al meraviglioso pubblico bluceleste, uno dei più numerosi in casa e in trasferta dell’intera serie C. Il Lecco torna oggi al lavoro per preparare al meglio il prossimo appuntamento in campionato, quello casalingo di domenica prossima contro il Trento, squadra che ha 5 punti dopo il pari in rimonta (da 0-2 a 2-2 contro l’Albinoleffe) contro i 10 dei lecchesi che guardano tutti dall’alto della classifica e che hanno tutte le intenzioni di rimanerci a lungo.