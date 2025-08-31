Il Lecco si accontenta . Finisce 1-1 con la Triestina
Primo tempo avaro di emozioni. Nella ripresa a segno Ferrini e D’Urso
Il Lecco non va oltre l’1-1 in casa di una coriacea Triestina. Prestazione piuttosto incolore per l’undici di Valente che al Nereo Rocco, in casa di una Triestina con tanti problemi extra campo (con la curva in sciopero e stadio vuoto – solo 550 spettatori di cui 180 tifosi del Lecco), si è dovuto accontentare del pari.
Primo tempo avaro di emozioni. Da segnalare al 6’ un tiro velenoso di Furrer che termina però a lato mente al 14’ un tiro cross di Vertainen costringe Furlan a smanacciare in angolo. Al 34’ la Triestina fa ricorso al Fvs (Football Video Support – Il Var a chiamata) ma l’arbitro non ravvisa il possibile tocco di mano di Tanco e si resta sullo 0-0.
Nei primi 10’ della ripresa meglio la Triestina ma nessun pericolo per Furlan. Il Lecco sale di tono, e trova il gol. Al 18’ tiro di Kritta dal limite, respinta di Matosevic, sulla sfera si fionda Battistini che tira forte verso l’area piccola trovando la zampata vincente di Ferrini. Passano solo 7’ minuti e la Triestina pareggia con D’Urso che da pochi passi gira bene in rete, trovando anche la deviazione di un difensore.
Il Lecco ci prova nel finale, gran slalom di Rizzo al 38’ sulla destra ma sul cross teso sul primo palo è bravo Matosevic. Poi non succede più nulla, finisce 1-1 ed è giusto così. Per i lombardi sicuramente un’occasione sprecata dopo una prestazione da rivedere.
TRIESTINA – 1-1 (0-0) Reti: 18’ st Ferrini, 25’ st D’Urso
