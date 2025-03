Il match al Martelli. Crocevia Mantova arriva la Juve Stabia: "Guardia altissima»

La vittoria manca dal 18 gennaio, poi sono arrivati due pareggi e quattro ko nelle ultime cinque gare. E la classifica, piena zona playout con soli due punti di vantaggio sulla zona retrocessione diretta, chiama il Mantova ad un deciso cambio di rotta. Oggi, fischio d’inizio alle ore 15 al Martelli, i virgiliani ospitano la Juve Stabia, settima in classifica, ma anch’essa reduce da due sconfitte di fila. Il tecnico Possanzini (nella foto) ha analizzato il momento negativo della sua squadra, chiedendo attenzione e impegno.

"Sicuramente si può fare di più, dobbiamo fare meglio tante cose – riconosce l’allenatore –. Quello che non voglio che manchino sono l’impegno e la volontà di fare. Bisogna mettere attenzione sui momenti della partita che sono determinanti. I ragazzi sono tranquilli, per quanto possano esserlo dopo queste partite in cui non siamo riusciti a portare a casa risultati positivi. Però – mette i puntini Possanzini – assicuro che c’è tanta consapevolezza, ci alleniamo sempre bene e infatti la cosa che mi fa male è proprio quello, perché vedo i ragazzi che ce la mettono tutta in settimana". Sulla squadra che scenderà in campo, tanti dubbi di formazione per il Mantova che dovrà fare a meno di Muroni per infortunio, mentre soltanto domani sarà presa una decisione per quanto riguarda Brignani (come alternativa, pronto De Maio in difesa) e Ruocco, anche loro alle prese con problemi fisici.

Probabile formazione (3-4-1-2): Festa; Redolfi, De Maio, Solini; Radaelli, Burrai, Artioli, Giordano; Trimboli; Mensah, Galuppini. All. Possanzini.

Alessandro Stella