Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Calcio
  3. Il match al Rigamonti Ceppi. Lecco ospita la Dolomiti Bellunesi. Test per verificare le ambizioni

Il match al Rigamonti Ceppi. Lecco ospita la Dolomiti Bellunesi. Test per verificare le ambizioni

Il Lecco contro la Dolomiti Bellunesi testa la sua condizione e le sue ambizioni. Ritorna a giocare tra le mura...

di FULVIO DOMENICO D'ERI
7 settembre 2025
Calcio, lo sport nazionale

Calcio, lo sport nazionale

Per approfondire:
XWhatsAppPrint

Il Lecco contro la Dolomiti Bellunesi testa la sua condizione e le sue ambizioni. Ritorna a giocare tra le mura amiche del Rigamonti Ceppi la squadra di mister Valente, reduce da una buona partenza in campionato con 4 punti in 2 giornate frutto della vittoria all’esordio contro l’Ospitaletto e il pari (con ombre) di Trieste. Il team bluceleste vuole ritornare alla vittoria e regalare una gioia al pubblico amico oggi alle 15 contro la Dolomiti Bellunesi, una buonissima formazione che è partita però col freno a mano tirato pareggiando entrambi i match giocati. Mister Valente chiede alla sua squadra "maggiore intensità" e davanti potrebbe affidarsi, magari a partita in corso, al neo acquisto Davide Voltan, classe 1995 trequartista ex Cittadella, che andrà a rinforzare il reparto avanzato composto anche da Galeandro, Alaoui e Ndongue. Certo, non è una prima punta (quella che si sarebbe potuta alternare con Sipos) ma Voltan, classe 1995, è un innesto di spessore per la categoria. Fulvio D’Eri

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su