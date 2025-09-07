Il match al Rigamonti Ceppi. Lecco ospita la Dolomiti Bellunesi. Test per verificare le ambizioni

Il Lecco contro la Dolomiti Bellunesi testa la sua condizione e le sue ambizioni. Ritorna a giocare tra le mura amiche del Rigamonti Ceppi la squadra di mister Valente, reduce da una buona partenza in campionato con 4 punti in 2 giornate frutto della vittoria all’esordio contro l’Ospitaletto e il pari (con ombre) di Trieste. Il team bluceleste vuole ritornare alla vittoria e regalare una gioia al pubblico amico oggi alle 15 contro la Dolomiti Bellunesi, una buonissima formazione che è partita però col freno a mano tirato pareggiando entrambi i match giocati. Mister Valente chiede alla sua squadra "maggiore intensità" e davanti potrebbe affidarsi, magari a partita in corso, al neo acquisto Davide Voltan, classe 1995 trequartista ex Cittadella, che andrà a rinforzare il reparto avanzato composto anche da Galeandro, Alaoui e Ndongue. Certo, non è una prima punta (quella che si sarebbe potuta alternare con Sipos) ma Voltan, classe 1995, è un innesto di spessore per la categoria. Fulvio D’Eri