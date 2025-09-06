Il match al rigamonti. L’Union Brescia a caccia di conferme e spirito di gioco con la Pro Vercelli

L’Union Brescia è uscita dal mercato estivo rinforzata e con due giocatori di valore per ogni ruolo. Adesso è il momento di confermare le importanti ambizioni (il progetto ufficiale parla di ritorno in B in tre anni, ma l’idea è quella di risalire nel minor tempo possibile) sul campo, a cominciare dal match che si giocherà alle 20.30 al “Rigamonti“ con una Pro Vercelli che è partita centrando due vittorie.

In questo momento stanno lavorando a parte solo gli infortunati Sorensen, Pilati e Vesentini, oltre a Gianni, appena arrivato in biancazzurro e alla ricerca della giusta condizione. Mister Diana, che ha chiesto ai suoi voglia di vincere e capacità di soffrire, ha quindi l’imbarazzo della scelta. L’intenzione è quella di presentare uno schieramento molto offensivo, con il recuperato Di Molfetta alle spalle di due punte (con Maistrello e Vido in vantaggio su Spagnoli) ed un centrocampo a quattro molto dinamico.

Sulle fasce Guglielmotti e De Maria dovrebbero partire dal 1’, mentre in centro Zennaro e Balestrero sono i candidati ad una maglia da titolare, con la conseguente panchina per De Francesco. Confermato il reparto arretrato, rimane da confermare lo spirito di gioco che mister Diana sta cercando di trasmettere ai suoi giocatori.

UNION (3-4-1-2): Gori; Silvestri, Pasini, Rizzo; Guglielmotti, Zennaro, Balestrero, De Maria; Di Molfetta; Maistrello, Vido. All: Diana. Luca Marinoni