Il match del Dal Molin. Arzignano in difficoltà. L’Alcione a caccia del colpo in trasferta
L’Alcione sarà di scena oggi dalle 18.30 allo stadio Dal Molin per affrontare l’Arzignano, nella sesta giornata del Girone A...
L’Alcione sarà di scena oggi dalle 18.30 allo stadio Dal Molin per affrontare l’Arzignano, nella sesta giornata del Girone A di Serie C, primo turno infrasettimanale della stagione. Un campo, quello vicentino, che rievoca dolci ricordi agli orange: lo scorso anno si imposero con un secco 0-2, firmando una delle prestazioni più convincenti dell’intero campionato. Un successo nitido e meritato, che contribuì alla storica striscia di sei vittorie consecutive e spinse l’Alcione verso i piani alti della classifica. Quest’anno, però, la vittoria fuori casa deve ancora arrivare e di fronte ci sarà un Arzignano rinforzato e agguerrito, nonostante il solo punto conquistato nelle ultime tre giornate. Cusatis, come di consueto, scioglierà solo all’ultimo i ballottaggi a centrocampo, ma in difesa è atteso il rientro di Ciappellano al fianco di Pirola, dopo il forfait della scorsa settimana. In attacco sarà confermato il tandem Zamparo-Morselli, con l’obiettivo di ritrovare il bottino pieno anche lontano dal Breda.
ALCIONE (4-3-1-2): Agazzi; Scuderi, Ciappellano, Pirola, Bertolotti; Bright, Galli, Muroni; Pitou; Zamparo, Morselli. All. Cusatis. Matteo Baconcini
